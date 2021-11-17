又2個金氏世界紀錄！連續最多天跑全馬的女子＆最年輕跑完百馬之人

金氏世界紀錄各式各樣、五花八門，像是 運球跑馬破三、棒式撐 9 個半小時 等都是超狂紀錄。最近在馬場上又產生了 2 項金氏世界紀錄，那就是連續 95 天跑全馬距離的女性，以及最年輕完成百馬的紀錄，前者已經完成檢驗，後者還在認證中！

連續 95 天跑全馬的女子

Alyssa Clark 在去年疫情封鎖下，連續 95 天完成了 95 場馬拉松距離，並於今年獲得金氏世界紀錄認證（圖片來源：CNN）

來自美國佛蒙特州的一名女子 Alyssa Clark 在去年疫情封鎖下，她連續 95 天完成了 95 場馬拉松距離，並創造了女性的世界紀錄！原本 Clark 是一位在準備超馬賽事的跑者，因為疫情賽事取消，她決定用新的方式來討戰自己，她開始挑戰每一天都完成一場馬拉松距離的跑步。當她持續到第 25 天時，她查看了金氏世界紀錄，發現先前的女子紀錄是由 2015 年英國 Alice Burch 所創造的，她連續 60 天跑完馬拉松的距離。因此，Clark 為自己設定了連續 100 天的目標；但在第 96 天時，Clark 因為胸痛無法完成跑步，後來與她的丈夫被檢驗出染疫了，所幸現在並無大礙，歷經了一年多的申請，這項紀錄終於在今年獲得認證！

最年輕跑完 100 場馬拉松的人

今年 24 歲的 Jocelyn Rivas 在日前完成了第 100 場馬拉松，並向金氏世界紀錄申請「最年輕完成百馬」的紀錄（圖片來源：Women's Running Magazine）

另一項紀錄是 Jocelyn Rivas 近日所創，今年 24 歲的她剛在洛杉磯馬拉松完成她的第 100 場馬拉松，並且正在等待金氏世界紀錄的驗證。出生在薩爾瓦多的 Rivas 在 6 歲時根據「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（Deferred Action for Childhood Arrivals，以下簡稱 DACA）來到美國。Rivas 從 17 歲時開始跑馬，她的人生初馬就是洛杉磯馬，原本她是 DACA 的接受者；2017 年川普政府上任，並宣佈要取消這項政策，這對 Rivas 來說是晴天霹靂，這代表她將無法再續約，將會失去工作，並無法繼續上大學。

＊童年抵達者暫緩驅逐辦法（Deferred Action for Childhood Arrivals，簡稱 DACA）此為美國總統歐巴馬在 2012 年 6 月推出的一項政策，容許若干在入境美國時尚未滿 16 歲的非法移民申請可續期的兩年暫緩遣返，並容許他們申請工作許可。更多內容可參考維基百科

2019 年跑到第 25 場馬拉松時，Rivas 表示自己需要一個新的激勵，於是產生了跑 100 場馬拉松的計畫。在 11/7（日）的洛杉磯馬拉松，也就是她的第 100 場馬拉松，有許多人為她歡呼，在終點線更準備了「勇士－－第 100 場馬拉松」（The Warrior—100th Marathon）的布條，她衝破，完成了這項壯舉，並表示她的終極目標是跑 100 英里，未來有機會想要嘗試惡水超級馬拉松。

Jocelyn Rivas 在今年 11 月的洛杉磯馬拉松完成第 100 場馬拉松，她感動地衝破終點！（圖片來源：Women's Running Magazine）

以上就是最近的兩場金氏世界紀錄。不過筆者相信「高手在人間」，或許有很多神人早就「樸實無華地」打破紀錄，只是沒有去登記而已！歡迎分享你認識的神人事蹟，或是你本人就是神人，也歡迎來挑戰這些紀錄喔！

參考資料：CNN、Women's Running Magazine

＊馬場狂紀錄，盡在運動筆記