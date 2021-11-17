訓練心得／合歡山高山跑訓 3度C跑得好煎熬

2021.11.14跑上合歡山「武嶺」+野跑上合歡山「主峰」 (合歡山/跑步/JRJ自主訓):2020~2021不平靜的年，新冠肺炎疫情蔓延「全世界」，防疫前間大家共體時間，許多活動與賽事都停辦(延賽期或取消)。「JRJ」2021年度自我挑戰賽設定，排定「跑上合歡山武嶺+再也跑上合歡山主峰」，高山高海拔跑訓。

南投花蓮「合歡山」，是「JRJ」非常熟悉賽道「台灣最高公路」(台14甲)與「合歡群峰山系」。合歡山「武嶺」單車挑戰賽「永不放棄」，武嶺單車「自主挑戰賽」，共騎過6次。登山也爬過「合歡群峰」多次，很熟悉高山合歡。提前一周(11/07)排定高山跑訓「獨立山太平山野跑訓」，為跑「合歡山」準備，熱身。

「跑上合歡山武嶺+再也跑上合歡山主峰」，11/13提前上山至「清境」住宿過夜，提前做「高度適應」，高山下雨終於停了，「冬季」夜超低溫。11/14天未亮；太陽未露臉，早晨05:00起床著裝準備，但接近0度C太冷了，等待與延後一小時起跑。高山跑訓自主訓，自己補給(背水袋3公升、巧克力2條、能量包1包、糖果2顆)。

「2-3度C高山跑訓」，冷到爆，跑得好煎熬，總跑訓26.28KM，總高度爬升1500~1600M，完成訓練(排定跑路線:翠峰-鳶峰(暗黑公園/2756M)-昆陽(3070M)-武嶺(3275M)-松雪樓(3105M)-合歡山遊客中心(3158M)-武嶺-合歡山主峰(三角點/3417M)-昆陽-鳶峰-翠峰)。