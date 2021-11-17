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賽事心得／田中馬線上跑 西口國小一家親小島跑步記實

運動筆記 / Yuengiieng Mai

屬離島中的離島

是全金門面積最小的國小

國小部加幼兒園學生人數不到90人

教職員工數20餘人

這麼偏僻又迷你的學校

默默的參賽人數來到111人

參與熱絡程度真是始料未及

我們團體許下一個小小目標

一個月的時間

我們每個人一定要用雙腳

至少種下一棵樹

每天我們在美麗高粱田的路旁奔馳

我們在充滿戰地風情的車轍上或跑或走

默默地在路上我們會遇到同袍，也會遇到敵隊戰友，我們一起團練。

也對彼此嗆聲，有些更是深門踏戶來踢館。

漸漸地小小島動了起來，團體的力量在無形中推動著大家前進，小小島大家一起動起來的感覺真好！

更感謝旅台鄉親們一路相挺

我們很棒

很多隊伍都是平常有在練跑的跑團，

而我們是業餘的，

可能連業餘都談不上

只能說是「問島油」的

能在全國300多個隊伍中在排名18-21間遊走

人氣更是強強滾扶搖直上來到第三名

我們真的很棒～

團體目的是希望大家養成運動的習慣，大家給自己一點小目標，但不要有壓力

從來都不知道我們可以這麼團結

這麼熱血

風雞超跑小宜向西口阿桓下的戰帖

剉冰小籠包與雞排的對決

千回百轉互有消長

好精彩好精彩

肉腳芬一點都不肉腳

荔枝水果老師說

我每天原本只能走2K

現在可以3-4K

家長甲說我一直在突破自己

家長乙說晚餐後孩子都會說要出門走動

職員小盈說家裡有小小孩真的😁沒時間跑，但現在能不騎機車用走的距離都用走的💪

連幼兒園的寶貝們都出來囉

不知不覺賽程已經過了一半時間

校長老師職員們跑了

甲學生、乙學生就會跑

學生跑了家長就會跑

家長跑了

鄰居就會跑

可以跑的用跑的

不能跑的健走也很好

全家一起出動更好

早上早起要很有毅力

晚餐後離開舒適的沙發

是多麼不容易得一件事

我們答應彼此要一起堅持到底

熱血到最後一天

孩子們樂於運動

遠離3C

在路上奔馳

就是我們在西口看到最美的風景

同是金門團的「風雞超跑」、「金門人跑江湖」，還有雖然起步較晚但很有實力的「岐心合力」勁敵們

我們都還是孩子啊

看看我們努力的樣子

你們忍心衝那麼快嗎?

請手下留情

謹以此文獻給與我有相同感動跟熱愛西口的你跟我！

田中馬

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