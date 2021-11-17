賽事心得／田中馬線上跑 西口國小一家親小島跑步記實
屬離島中的離島
是全金門面積最小的國小
國小部加幼兒園學生人數不到90人
教職員工數20餘人
這麼偏僻又迷你的學校
默默的參賽人數來到111人
參與熱絡程度真是始料未及
我們團體許下一個小小目標
一個月的時間
我們每個人一定要用雙腳
至少種下一棵樹
每天我們在美麗高粱田的路旁奔馳
我們在充滿戰地風情的車轍上或跑或走
默默地在路上我們會遇到同袍，也會遇到敵隊戰友，我們一起團練。
也對彼此嗆聲，有些更是深門踏戶來踢館。
漸漸地小小島動了起來，團體的力量在無形中推動著大家前進，小小島大家一起動起來的感覺真好！
更感謝旅台鄉親們一路相挺
我們很棒
很多隊伍都是平常有在練跑的跑團，
而我們是業餘的，
可能連業餘都談不上
只能說是「問島油」的
能在全國300多個隊伍中在排名18-21間遊走
人氣更是強強滾扶搖直上來到第三名
我們真的很棒～
團體目的是希望大家養成運動的習慣，大家給自己一點小目標，但不要有壓力
從來都不知道我們可以這麼團結
這麼熱血
風雞超跑小宜向西口阿桓下的戰帖
剉冰小籠包與雞排的對決
千回百轉互有消長
好精彩好精彩
肉腳芬一點都不肉腳
荔枝水果老師說
我每天原本只能走2K
現在可以3-4K
家長甲說我一直在突破自己
家長乙說晚餐後孩子都會說要出門走動
職員小盈說家裡有小小孩真的😁沒時間跑，但現在能不騎機車用走的距離都用走的💪
連幼兒園的寶貝們都出來囉
不知不覺賽程已經過了一半時間
校長老師職員們跑了
甲學生、乙學生就會跑
學生跑了家長就會跑
家長跑了
鄰居就會跑
可以跑的用跑的
不能跑的健走也很好
全家一起出動更好
早上早起要很有毅力
晚餐後離開舒適的沙發
是多麼不容易得一件事
我們答應彼此要一起堅持到底
熱血到最後一天
孩子們樂於運動
遠離3C
在路上奔馳
就是我們在西口看到最美的風景
同是金門團的「風雞超跑」、「金門人跑江湖」，還有雖然起步較晚但很有實力的「岐心合力」勁敵們
我們都還是孩子啊
看看我們努力的樣子
你們忍心衝那麼快嗎?
請手下留情
謹以此文獻給與我有相同感動跟熱愛西口的你跟我！
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