賽事心得／統一發票盃路跑 等待一年的PB

今年因為疫情導致很多賽事都取消、基本上上半年都在耍廢，抱持著有跑就好的心態，也沒在跑強度，規律跑步也是有一天沒一天！跑量從400左右直接腰斬掉到200上下。直到九月份才開始振作！模擬台北馬假性舉辦、開始跑間歇跑長距離！一開始非常不習慣因為狀態掉太多、加上體重上升！整個速度感很差⋯⋯跑的也很沒信心。課表也只能吃下七成😭，速耐也是10-12就跳車了！這場統一盃就當台北馬前的調整、目標設定88-87分！如果跑進台北馬就有機會破三了。

事實證明我成功了！跑了87分不能再高！過程中也是順順的體感跑不太喘也不累。最後一公里還能衝355的配速當下狀態真的非常好！！台北馬拉松我準備好了💪目標就是破三（小聲說第二馬加油