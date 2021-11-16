賽前情報／2021萬金石馬拉松 500列車配速計畫

原定於3月21日開跑的萬金石馬拉松，因全球新冠肺炎疫情升溫而延期，終於即將在本週日開跑了，大家是否和怡如一樣既興奮又緊張呢^^疫情期間不知道大家有沒有用各種訓練方式維持自己的體能？別擔心，跟著500列車長孟寬(小翁)和怡如一起站上起跑線，跟上500列車，久違的賽事就由我們帶領大家順順的跑，開心的玩，沿著海岸線奔跑，吹著海風，好好享受這多麼難能可貴的5小時美好時光。

全馬組500列車配速計畫，提供給想搭乘的跑友們參考，歡迎全程跟車或隨時上車喔！

賽事路線及高度表

下方為主辦單位提供的賽事路線及高度表，前中段坡度趨於平緩，一直到35k~36k之間會有明顯的上下坡路段。因此，500列車按計畫將以均速7'06/km(含補給時間)前進，前半馬因順風加上跑者體力較好，會稍微將均速拉至7'00/km，回程因逆風及上坡路段，我們會將速度放慢，以7'12/km進站。

補給策略

本賽事每2.5km設置一個補給站，提供水及運動飲料，過12.5km後每5km會再提供能量飲料。500列車每個水站都會進站，並停留約 20~30 秒的時間讓大家補充水份，建議跑者們要把握每一次的補水機會，以維持能順利完賽的基本體能喔。另外，由於天氣較難預料，依往年經驗曾經下大雨也有過豔陽高照，加上防疫規定，大會不主動提供食物等補給品，建議跑友們能夠自備鹽錠、BCAA或能量膠，以備不時之需。

賽前小叮嚀

1. 當天起跑時間為 06:30，由於往年參賽人數眾多，請各位跑友一定要提早至起跑點準備。

2. 天氣預報當天起跑氣溫19-21度，下雨機率50% ，請注意保暖，添加保溫配件。

3. 詳細活動流程，請參閱官網資訊

4. 當天防役措施請確實配合 (活動結束後請儘速搭乘接駁車或自行離開會場，避免人潮聚集) ==> 完賽後口罩記得戴好喔^^