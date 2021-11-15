新竹市決戰左岸接力賽介紹 11月15日開始報名

2021新竹市決戰左岸接力賽11月15日即將開報，敬請把握：https://irunner.biji.co/hcrelay2021

壹、緣起：

新竹是我的家鄉，在這裡生活了超過五十個年頭，兒時的記憶，每次學校郊遊必到十八尖山，遠足便至青草湖，附近充滿了文藝氣息及古蹟名勝！從軍33載退休後以跑步健身，更因此成立社團、協會、公司從事運動行銷辦理賽事遍布各地，卻始終沒能在自己的家鄉成就一場賽事或活動。

欣逢創辦中華民國陸上運動競技協會屆滿五週年再創新猷，配合Charming Taiwan賽事運作，從新建左岸自行車道開始，規劃一條適合每個人跑步的優質跑道，2022新竹市決戰左岸接力賽，在醞釀多年之後，應運而生。

新竹左岸左岸運動廊道，是市長林智堅先生任內重要政策，上任以來持續推動，經過多年的堅持，頭前溪沿岸華麗轉身，新竹左岸帶動市民親水樂活的每一天。親子徜徉在水源草原的綠地、鐵馬族騎乘在微笑水岸單車道、年輕世代在滑板公園享受極限運動、運動同好在球場競技、銀髮族趁著日落的涼爽漫步閒聊，全齡樂活笑臉每日上演！

跑步運動有益健康，大隊接力可以提升體適能並強化心肺能力，鍛鍊隊員的默契和運動能力，並增強團隊榮譽感；本賽事鼓勵跑者用自己最適合的速度，最快樂的跑步，以及對參與者最方便的報名方式，藉賽事旅行、認識新朋友，一起來探索生態美好、親水當道、從使用者需求出發，細膩暖心規劃的新竹市左岸運動廊道，讓跑步和旅遊完美融合，創造最感動的旅跑記憶。

貳、賽事介紹：

一、指導單位：新竹市政府、新竹市議會

二、主辦單位：中華民國陸上運動競技協會

三、承辦單位：威岳運動行銷有限公司

四、協辦單位：台灣腦庫協會、新竹市議員陳建名服務處、新竹市議員鍾淑英服務處、新竹市議員曾資程服務處、新竹市金城眷村文化關懷協會、新竹市華夏新城服務協會、益家開發建設有限公司、新竹縣竹22運動發展協會、遠東新世紀馬拉松社、錸德慢跑社竹22晨跑團、雙連長跑協會、動就對路跑團、湖口愛跑團、楊梅樂跑團、226強風吹拂、新竹路跑社、天生玩家、晟崧登山社、諄誠國際實業有限公司。

五、受贈單位：本次賽事感謝所有參與貴賓，將邀請漸凍人協會並開放跑者自由捐贈晶片，您跑步健身，我們幫您做愛心！六、贊助單位：台灣腦庫協會、泰山、舒跑、臣林國際、正光金絲膏、沅氣Ogenki、一品堂中醫診所（陸續邀請中，歡迎加入贊助行列）

七、報名好禮：衝鋒報名前399名加贈限量愛國者國旗頭巾，加價購特惠價：100元

虎年野性紀念衣，市價：800元，加價購特惠價：299元

八、超值完賽禮

時尚折疊椅：市價：700元，加價購特惠價：399元

酷涼巾：市價：199元，加價購超值特惠價：99元

九、競賽時間 111年3月20日（星期日）上午6：00 - 12：00

十、競賽路線 左岸河濱公園週邊道路，每一棒6公里

團體6人組36公里，限時5小時

團體4人組24公里，限時3小時30分

男女雙人組12公里，限時1小時45分

十一、競賽說明

(一)跑道全長約12公里，平均分為東西2段，每段各6公里，各隊每人跑6公里，以接力方式跑完全程。

(二)賽事組別：

團體6人組 實際參賽6人中，必須有1名（含）以上女性，棒次為第2棒（可全隊皆為女性）

團體4人組 實際參賽4人中，必須有1名（含）以上女性， 棒次為第2棒（可全隊皆為女性）

男女雙人組 必須有1名（含）以上女性， 棒次為第2棒

十二、報名方式(一)報名時間：2021年11月15日10：00至2021年12月31日24：00時或額滿為止。(二)一律採網路報名：網路報名可選擇團體報名（2人以上）。

報名網址：https://irunner.biji.co/hcrelay2021

十三、比賽路線：左岸河濱公園週邊道路，每一棒約6公里

十四、完賽獎牌

十五、左岸賽道起終點

直線加速

東段補給站及感應點

東段迴轉路口（左）

東段迴轉後直行路口

2、4、6棒接力區

西段右線路口

西段右線路口 2

西段迴轉路口（左）

西段感應點及補給站

十六、柯子湖風情「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同。不識廬山真面目，只緣身在此山中。」左岸柯子湖水岸的生態環境豐富多元，這裡一直都在整理，有空一定要來細心欣賞一下，前人種樹後人乘涼之餘，也要感謝辛勞付出的工作人員喔！