賽前情報／2021萬金石馬拉松 SUB3 配速計劃

經過疫情的一波三折，我們終於等到了！！不知道各位準備好了嗎？2021新北市萬金石馬拉松就讓我們一起把期待已久想要在馬場上奔跑的心揮灑馬場吧！

列車長介紹

列車長 劉治昀 跑齡23年跑步對我而言是生活中的禪，用ㄧ點點執著、些許痛苦、換取自我的反思與心靈的沉澱有幸成為運動筆記3:00的配速員，能與大家一起面對馬拉松賽道上最真實的自己。 列車長 林宸瑨 跑齡4年。跑者就像在大地上作畫的畫家，用雙腳去體驗大地的美，比起拼成績的比賽，更喜歡以跑步來認識自己。歡迎大家一同搭乘全馬300列車，讓我們一同朝著自己的目標完賽吧！

賽道簡介

藉由以下賽道圖及高度表可看出，萬金石馬拉松全程除了34K-37K處稍有起伏外，幾乎無明顯起伏路段，故全程的配速原則，是以穩定的均速前進為主，本次全程均速約在4:10min/km-4:15min/km ，本次全程水皆會進去且不停站。SUB 3是一個具有挑戰性的配速，也是許多跑者追求的目標！如果您是想挑戰自我的跑者，300列車絕對是ㄧ個很好的選擇！

賽前小提醒

1.距離賽事只剩下幾天，高強度的訓練可以減緩，避免受傷，賽前三天可以多吃點碳水化合物(比正餐的量多三分之一即可)儲備肝醣。

2.訓練很重要，休息更重要，賽前一天要睡飽，賽前千萬不要熬夜。

3.賽前晚上將所需要的裝備及補給品準備好，不要到會場慌亂準備，影響參賽心情。

4.早餐一定要吃，起跑前2~1.5小時吃完，吃平常時食用早餐即可，忌油膩、高刺激性的食物。

5.賽前排空也很重要，賽前排廁所跟上廁所很費時。

6.盡量提早到起跑區準備，找到想跟的列車。

7.本次為配合政府防疫政策，有以下幾點須請各位跑者配合(如下圖)。

8.最後也是最重要的，賽中如果身體有暈眩不適等症狀，請立即停下，尋求大會人員協助，如果狀況不佳不宜硬撐完賽，跑馬是為了身體健康，賽道永遠都在。請各位跑友務必調整好身體狀態，保持愉悅的心情來挑戰SUB 3，預祝各位都能突破佳績!!