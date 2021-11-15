賽事心得／統一發票盃路跑 半馬差兩秒鐘破93分

''最後5km，有力氣的話就開出去吧'' 在16公里處，想起教練的提醒。當下對於自己的狀況不是很有信心，於是接近19公里時才毫無保留的衝出去…

你看過凌晨四點的總統府嗎？提早一個半小時抵達，現場的工作人員比跑者多，但每個跑者看起來都很專業，熟練地暖身，緩跑。我也加入這樣的準備流程，好早點進入狀況，而真正站上起跑區時，也不自覺的緊張，儘管不斷告訴自己as usual，as what you practiced before.依舊還是會懷疑：早上肌肉或許還沒喚醒，這配速真的可以嗎？心率會爆嗎？後面抽筋的話怎麼辦？

鳴槍聲沖淡了那些疑惑，前傾，收腿，邁步前進，手錶切換到心率畫面，一切就交給體感吧。前面東鑽西切避開不同配速的人群，三公里後形成明顯的一個個集團。4:20 km/min，第四公里跳出的配速提醒，就抱這團吧！心率控制在160~162之間，大約是一個Rs左右的fluctuation (誤)，非常理想，每2.5km一個水站也算相當密集。

-Photo by Seccm.ku

好久沒有參加路跑，許多小細節還是需要練習，像是跑動中抓水杯，喝水。前幾次還是很不熟練，不是杯子抓好，就是直接喝到臉上，後面終於比較能夠掌握。補給也是，跑得太忘我，到10km猛然想起還沒補給，驚險地吃完gel，然後口乾舌燥的跑了一陣子才來到水站，補給跟水站的距離也沒抓好😅

接近19公里後集團便散掉，幾乎所有人都開出去了。心臟在胸腔爆跳，肺葉急促地交換這空氣，血液彷彿再沸騰，雙頰微麻，先有氧再無氧，我好像在tune recipe(誤)。

終點前的最後蜿蜒，finish: 1:33:01.差兩秒回到92分，可惜！

-Photo by Uncle Roger

大喘幾口氣，似乎還游刃有餘，身旁有幾個跑者過來跟我說感謝幫忙帶完，原來我也成為其他人的配速標的XD

賽後逛著不同的攤位，四處拍照，不時聽到其他人討論今天賽道的趣事，自己的PB，下一場比賽等等，感覺馬拉松賽季真的回來了。

Ps. 昨天深蹲的痠痛感也跟了我21km…