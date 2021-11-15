賽前情報／2021萬金石馬拉松 330列車配速計畫

因為疫情關係大家是不是跟我一樣一直期待賽事重新開始舉辦呢?終於讓我們等到了！馬拉松賽事又開始舉辦了！不知道大家是不是跟我一樣把這場當作開學馬呢?不管這場是你今年的第一場還是第一百場，我相信各位一定都準備好了。2021新北市萬金石馬拉松也準備好了！！就讓我們運動筆記配速列車帶領大家一起開開心心的在馬場上奔馳吧！

全馬330配速列車

列車長：百傑女神劉素雅 多場馬拉松總排今年全運會3:14:19配速穩到沒話說。

列車長：宋庭帆 跑齡約五年，因為喜歡運動跟交朋友而接觸到配速，歡迎跟車時找我打屁聊天歐。

本班列車由百傑女神劉素雅及小弟本人宋庭帆一同為各位服務，由於萬金石賽道除35公里處有明顯起伏外其餘路段起伏並不大，因此配速的落差並不會太大，全程會因應路線的上下起伏調整配速，全程配速會落在4”55正負10秒的配速來前進。

補給策略

本班列車並無規劃水站停留時間，全程進站方式皆以降速靠近水站抓取補給後直接離開。

賽道資訊

賽道影片

注意事項

(資料來源： 萬金石官方網站)

非參賽選手(如陪同親友)請勿前往 ，若已購買親友車票者，退費事宜請於10/7前洽大會客服0966-454-506。 落實自主管理，如有身體不適或疑似症狀，請勿前往參加活動。 搭乘接駁車、賽前進入會場、集結、起跑、進入賽道流動廁所及賽後進入會場須全程配戴口罩，起跑後拉開一定距離始得脫下口罩。 賽道補給請依號碼布末碼0-9，於指定補給桌自取。 賽道補給僅提供單包裝之水、運動飲料及能量飲；海綿站僅提供瓶裝水，香蕉為整根未切。 完賽禮採統一包裝，由選手自取。 取消熱食、歡樂BAR、運動按摩、泡腳池及淋浴間設施。> 會場禁止非必要飲食，飲食完畢請速配戴口罩。 如果您有寄物的需求，請務必使用大會規定的衣物保管袋，就是報到物資內的透明束口袋。

X使用其他的袋子是不能寄物的喔XO用自己的袋子裝再放進透明束口袋是可以的O