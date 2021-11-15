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羅布森伴城路跑 用雙腿感受中央公園魅力

運動筆記 / PengHsin Ko

「大型都會公園，富含著一座城市的文化底蘊；它是市民生活的寄託，是抒發情緒的慰藉，是一段緣分的起點；對跑者而言，是你我共跑的約定，穿上跑鞋，暫時脫離城市的喧擾，隨著晨光綠木呼吸跨出每一步，幸福，是如此簡單。」

大型都會公園，富含著一座城市的文化底蘊，穿上跑鞋，暫時脫離城市的喧擾。　

紐約馬拉松的「曼哈頓中央公園」，倫敦馬拉松的「聖詹姆斯公園」，芝加哥馬拉松的「格蘭特公園」，柏林馬拉松的「大蒂爾加滕公園」，公園平時不僅能提供市民休憩使用，著名的大型城市馬拉松，賽道規劃上也與公園息息相關，除了能容納來自世界各地的廣大跑者，政府也能藉此傳達。　

台中，是我出生的地方，是我生活超過半輩子的城市；在成為北漂族後，跑步逐漸與我開始產生連結，所以特別羨慕台北市民，生活中能與大森公相伴，但現在台中跑者除了都會公園外，還多了「中央公園」的選項，在位置與交通上更加便捷，旁邊就是 #逢甲商圈，無論是 #晨跑 或是 #夜跑 都非常適合，唯一要擔心的是，跑完找餐廳會產生選擇障礙。

坐在中央公園裡，享受早上寧靜的片刻。

　

這次受到筆記的晨跑邀請，現在就跟著我的腳步，一起感受中央公園的魅力吧。　在開始跑步之前，必須先安頓好交通工具，中央公園周邊設有停車場，這次我是將機車停放在「公51停車場」，機車停放處設有公廁，提供跑者在運動完後，能夠換上乾爽的衣物。

中央公園周邊有許多停車場，還有公廁可以使用。　

中央公園以「智慧」、「低碳」及「創新」作為理念設計，由國內事務所與國外建築師共同創作，跑步路上能看到設計者的用心，讓人忍不住想停下來拍照。

中央公園處處能看見設計者的用心。　

再跑一小段路，就能看見「科湳愛琴橋」，這是串聯中科和水湳經貿園區的聯外斜張橋，在去年1月完成通車，夜跑時來到這，能看到晚上點燈後的樣貌。此外，中央公園全區共有1萬棵樹，其中包含約83%的原生樹種，除了美觀，也搭配地形、淨化水質、打造低碳生態。

科湳愛琴橋，串聯中科和水湳經貿園區。

中央公園全區共有1萬棵樹，打造低碳生態。

　

公園的人行道非常的寬敞，跑步時如果遇到推著嬰兒車的家長，或是慢步的老人家，不用擔心因此影響跑步的動線，只要稍微注意一下，能維持配速繼續跑。　

中央公園內設有Ubike 2.0，如果你的另一半腳程比較快，可以選擇一人騎車一人跑步，還能進行動態補給，一舉兩得。

公園的人行道非常的寬敞。

騎著Ubike2.0，也是一種體驗公園的方式。

　

這次也跑到中國醫藥大學水湳校區，這棟「睜眼大樓」其實是教學研究大樓，特殊的外觀，也吸引不少人前來拍照打卡。

當然是要來IG熱門景點跑一下。

　

想要跟我一樣體驗如此豐富的路線，那一定要來參加明年3月13日舉辦的「2022羅布森伴城路跑」，如果只跑中央公園不過癮，有半程馬拉松(21K)、健康樂跑組(12K)、親子休閒組(4K)三種路線可以選擇。　以低碳、友善、關懷為主軸的羅布森伴城路跑，現場會發送收納式環保杯，兼具環保與衛生，報名日期至11月25日止，歡迎一起來台中感受中央公園之美。　

詳細資訊請參閱：羅布森伴城路跑Lobsang.run

現場會發送收納式環保杯，兼具環保與衛生。

詹姆斯

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