賽前情報／2021萬金石馬拉松 430列車配速計畫

跑者們期待重返賽道的日子終於來臨，全臺唯一由國際田總IAAF銀標籤認證的賽事 「萬金石馬拉松」，去年因為疫情而停辦延期，隨著疫情趨緩，逐步解封，終於順利將於本周日(2021/11/21)登場，風光旖旎、浪濤拍岸的壯闊豪情，伴隨跑者奔馳的步伐，是許多跑者期待的經典賽事與賽道。運動筆記配速列車團隊在全馬組安排了堅強的陣容，從3小時的破三列車到5小時30分不同配速區間，滿足不同程度跑者的需求，其中全馬4小時30分列車將由吳俊毅、吳佳哲兩位列車長為大家服務。

俊毅與佳哲已經有多次大小賽事合作經驗，無論是團練跑步、賽事配速，都可以看到列車長的身影，已經培養出相當的默契，今年再次合作在萬金石賽道上，與跑者共享賽道上的陽光、海風、笑語及汗水。

全馬路線評析

自從萬金石馬拉松全馬採用新路線，捨棄了獅頭山公園路段的明顯的爬坡之後，整體而言，賽道坡度大致上尚稱平緩，沒有長程陡坡，但仍有幾段地形起伏，配速列車將視地形略作配速調整，另外較大的顧慮是濱海強風，不論是側風或逆風，都是對跑者體力的折損，列車長除了為跑者們擔任破風手，更可以幫助跑者穩定配速，安然度過撞牆期，順利完賽，全馬路線設計原路折返，只有21K處設有一個折返點，並沒有反覆繞轉折返的問題，有利於配速的流暢與穩定。

配速策略

全程均速：6 min20sec/Km(正負5秒)以全馬42.195公里4小時30完賽估算，全程平均配速大約為6’23”/Km，綜合考量賽道上的幾處彎道、地形起伏、逆風考驗、進出補給站等需求，本班配速列車全程設定以6’20”/Km(正負5秒)的均速為原則，上坡路段6’20”~6’30”/Km，下坡路段6’10”~6’20”/Km，最後將以4小時27分~30分的時間準時完賽。

補給策略

面對4小時30分鐘，長達42公里的體力考驗，能量補給不可或缺，本次萬金石馬拉松全馬組安排有8個補給站，這次大會提供的補給站、因疫情的關係只有提供水，運動飲料，香蕉，其中在20K，30K，35k這3個補給站另外有提供能量飲料，每個補給站前50~100公尺，會提醒跑者並且放慢配速，離站後逐漸加速回復原定配速。跑者們務必斟酌個人的補給需求習慣，適時適量地進行補給，以確保有充足的能量，安全抵達終點。

結語

全馬4小時30分對於有相當練跑基礎與經驗的跑者而言，應該不算困難，對於期待突破此一門檻的跑者，穩定的配速與團體的激勵，將有助於你克服賽道上的各種狀況，準時達標，共創佳績。萬金石馬拉松的完賽獎牌向來搭配著名的女王頭意象，今年的獎牌也不例外，而且更加充滿精緻質感，列車長們期待與各位跑者一起暢跑北海岸，重返賽道，獲得女王頭獎牌的榮耀。