快訊

東奧後又失寵的台灣運動圈？看這個國家如何提倡運動

陳時中餐敘美魔女另一身份曝光 邱太三：絕對依法處理

賽前情報／2021萬金石馬拉松 430列車配速計畫

運動筆記 / 吳俊毅

跑者們期待重返賽道的日子終於來臨，全臺唯一由國際田總IAAF銀標籤認證的賽事 「萬金石馬拉松」，去年因為疫情而停辦延期，隨著疫情趨緩，逐步解封，終於順利將於本周日(2021/11/21)登場，風光旖旎、浪濤拍岸的壯闊豪情，伴隨跑者奔馳的步伐，是許多跑者期待的經典賽事與賽道。運動筆記配速列車團隊在全馬組安排了堅強的陣容，從3小時的破三列車到5小時30分不同配速區間，滿足不同程度跑者的需求，其中全馬4小時30分列車將由吳俊毅、吳佳哲兩位列車長為大家服務。

俊毅與佳哲已經有多次大小賽事合作經驗，無論是團練跑步、賽事配速，都可以看到列車長的身影，已經培養出相當的默契，今年再次合作在萬金石賽道上，與跑者共享賽道上的陽光、海風、笑語及汗水。

全馬路線評析

自從萬金石馬拉松全馬採用新路線，捨棄了獅頭山公園路段的明顯的爬坡之後，整體而言，賽道坡度大致上尚稱平緩，沒有長程陡坡，但仍有幾段地形起伏，配速列車將視地形略作配速調整，另外較大的顧慮是濱海強風，不論是側風或逆風，都是對跑者體力的折損，列車長除了為跑者們擔任破風手，更可以幫助跑者穩定配速，安然度過撞牆期，順利完賽，全馬路線設計原路折返，只有21K處設有一個折返點，並沒有反覆繞轉折返的問題，有利於配速的流暢與穩定。

配速策略

全程均速：6 min20sec/Km(正負5秒)以全馬42.195公里4小時30完賽估算，全程平均配速大約為6’23”/Km，綜合考量賽道上的幾處彎道、地形起伏、逆風考驗、進出補給站等需求，本班配速列車全程設定以6’20”/Km(正負5秒)的均速為原則，上坡路段6’20”~6’30”/Km，下坡路段6’10”~6’20”/Km，最後將以4小時27分~30分的時間準時完賽。

補給策略

面對4小時30分鐘，長達42公里的體力考驗，能量補給不可或缺，本次萬金石馬拉松全馬組安排有8個補給站，這次大會提供的補給站、因疫情的關係只有提供水，運動飲料，香蕉，其中在20K，30K，35k這3個補給站另外有提供能量飲料，每個補給站前50~100公尺，會提醒跑者並且放慢配速，離站後逐漸加速回復原定配速。跑者們務必斟酌個人的補給需求習慣，適時適量地進行補給，以確保有充足的能量，安全抵達終點。

結語

全馬4小時30分對於有相當練跑基礎與經驗的跑者而言，應該不算困難，對於期待突破此一門檻的跑者，穩定的配速與團體的激勵，將有助於你克服賽道上的各種狀況，準時達標，共創佳績。萬金石馬拉松的完賽獎牌向來搭配著名的女王頭意象，今年的獎牌也不例外，而且更加充滿精緻質感，列車長們期待與各位跑者一起暢跑北海岸，重返賽道，獲得女王頭獎牌的榮耀。

萬金石馬拉松 經典賽

延伸閱讀

板橋馬拉松起跑 游錫堃為選手打氣

影／千匹馬力卻只有轎車的煞車？ Tesla Model S Plaid別開上賽道

上馬宣布延期 全大陸多項馬拉松因疫情延期或取消

太魯閣馬拉松三月開跑 需打過疫苗且不開放外國選手

相關新聞

新竹市決戰左岸接力賽介紹 11月15日開始報名

2021新竹市決戰左岸接力賽11月15日即將開報，敬請把握：https://irunner.biji.co/hcrelay2021 壹、緣起： 新竹是我的家鄉，在這裡生活了超過五十個年

羅布森伴城路跑 用雙腿感受中央公園魅力

「大型都會公園，富含著一座城市的文化底蘊；它是市民生活的寄託，是抒發情緒的慰藉，是一段緣分的起點；對跑者而言，是你我共跑的約定，穿上跑鞋，暫時脫離城市的喧擾，隨著晨光綠木呼吸跨出每一步，幸福，是如此簡

賽前情報／2021萬金石馬拉松 SUB3 配速計劃

經過疫情的一波三折，我們終於等到了！！不知道各位準備好了嗎？2021新北市萬金石馬拉松就讓我們一起把期待已久想要在馬場上奔跑的心揮灑馬場吧！ 列車長介紹 列車長 劉治昀

賽前情報／2021萬金石馬拉松 430列車配速計畫

跑者們期待重返賽道的日子終於來臨，全臺唯一由國際田總IAAF銀標籤認證的賽事 「萬金石馬拉松」，去年因為疫情而停辦延期，隨著疫情趨緩，逐步解封，終於順利將於本周日(2021/11/21)登場，風光旖旎

賽前情報／2021萬金石馬拉松 330列車配速計畫

因為疫情關係大家是不是跟我一樣一直期待賽事重新開始舉辦呢?終於讓我們等到了！馬拉松賽事又開始舉辦了！不知道大家是不是跟我一樣把這場當作開學馬呢?不管這場是你今年的第一場還是第一百場，我相信各位一定都準

賽事心得／統一發票盃路跑 半馬差兩秒鐘破93分

''最後5km，有力氣的話就開出去吧'' 在16公里處，想起教練的提醒。當下對於自己的狀況不是很有信心，於是接近19公里時才毫無保留的衝出去… 你看過凌晨四點的總統府嗎？提早一個半小時抵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。