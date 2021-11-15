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統一發票盃路跑 萬人響應熱情開跑

運動筆記 / Opcc Act

起跑拱門前大合照 

   

財政部110年統一發票盃路跑活動，今(14)日清晨分別於凱達格蘭大道及大佳河濱公園盛大開跑！由財政部蘇部長建榮及第一金控邱董事長月琴等人帶領萬名跑者一起健康向前跑，以行動支持並鼓勵民眾參與「捐發票做愛心」！

財政部蘇建榮部長(中)、第一金控邱月琴董事長(左)、財政部莊翠雲次長(右)為休閒組鳴槍 

     

財政部統一發票盃路跑活動舉辦至今已邁入第12年，今年由財政部與第一金控共同主辦，不同往年在全國各地舉辦5場，今年僅此一場！除9K挑戰組及4K休閒組外，並新增21K半馬組，更首創總統府及大佳河濱公園雙起跑點的先例，吸引眾多跑者熱情響應，而本次活動的主題「2021活力臺北RUN 雲端發票FUN第一」，呼籲大家消費時除了要主動索取統一發票，更鼓勵民眾下載統一發票兌獎APP，利用載具儲存雲端發票，共同為下一代節能減紙愛地球。

活動現場由第一金控、公股事業及許多行政機關等設置宣導攤位，提供多項闖關遊戲、有獎徵答及行動支付結合雲端發票體驗，更精心安排舞臺節目及抽獎活動，路跑沿線有社區團體組成啦啦隊，替選手們加油打氣，為跑者歡呼！

財政部蘇建榮部長抽出第一大獎iPhone13   

   

在第一金融集團同仁們及跑者的熱情參與及發揮愛心之下，共募集發票716,888張，全數捐贈財團法人中華民國兒童燙傷基金會、社團法人中華民國肯愛社會服務協會、財團法人台北市自閉兒社會福利基金會、財團法人育成社會福利基金會、社團法人中華民國等家寶寶社會福利協會及其他各地之21個受贈團體，藉由每一位民眾捐出發票累積的愛心，發揮協助弱勢團體的力量，讓民眾度過一個有愛心又健康的假日早晨。

募集捐贈公益團體發票716888張

蘇建榮 啦啦隊

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