刷新雙腿義肢跑馬世界紀錄 Cheseto 2:35:55 完成紐約馬！

Marko Cheseto 在週日的紐約馬拉松以 2:33:32 再次刷新雙腿義肢跑馬的世界紀錄（圖片來源：@markocheseto）

「活著、跑步和做自己喜歡的事情，這真是太不可思議了。」

Shalane Flanagan 在六大馬計劃的最後一場紐約馬拉松以最速的 2:33:32 完賽！不過，在她衝線約 2 分鐘後，有另一名跑者衝線，仔細看他的腳上裝的竟然是義肢，他以 2:35:55 刷新了雙腿義肢跑馬的世界紀錄！他就是來自肯亞的 Marko Cheseto。

週日（11/7）紐約馬拉松，Marko Cheseto 以 2:35:55 刷新了雙腿義肢跑馬的世界紀錄，並且與 Shalane Flanagan 同框（圖片來源：跑者之路）

十年前，Marko Cheseto 是阿拉斯加大學安克雷奇分校一位出色的運動員，當時他的雙腿還健全。2010 年 2 月，他的表兄弟兼好友 William Ritekwiang 卻在學校自殺，邀他一起進入田徑行列的 Cheseto 深受打擊。同年 11 月，在一個暴風雪的夜晚，他服用了一些抗憂鬱症的藥，就在樹林跑了一圈，結果就昏了過去，暴露在風雪中的他最後被救回，但雙腿的膝蓋以下都必須截肢。

Marko Cheseto 是原本是一名雙腿健全的優秀跑者，在多場比賽拿下勝利（圖片來源：@marathonmarko）

他的世界發生了天翻地覆的改變。他裝上義肢走路，一開始，他並不認為跑步會在他未來的選項之中，因為他從沒見過有義肢的人跑步，也沒有聽說過帕運。2012 年，他開始使用了步行用的義肢跑步，他表示雖然這個義肢不是為跑步而設計的，但跑步的感覺很好，他決定不讓失去親人與雙腿的事繼續影響他。「我試圖在生活中找到一個目標，讓我引以為傲的東西。而跑步就是如此。」

Marko Cheseto 在 2012 年他開始用義肢跑步，找回人生的目標。圖為他參加 2020 年迪斯尼公主半程馬拉松賽（圖片來源：@marathonmarko）

所幸，2013 年他收到了來自「挑戰運動員基金會」（Challenged Athletes Foundation, CAF）送的跑步用義肢，這款義肢的刀片一個要價美金 15,000 元，而且都是要為運動員量身打造的。獲得這樣大禮的 Cheseto 決定要好好運用。過去身為長跑選手的 Cheseto 從來沒有跑過短跑，但他將目光投向 2016 巴西帕運，由於當時的帕運並沒有長跑項目，他決定嘗試短跑項目。雖然他獲得參賽格，最後卻因為他的肯亞公民的身份無法參賽。他重新評估自己的目標，並在 2017 年決定轉回長距離項目。

因緣際會下，2018 年 Cheseto 以募款人的身份站上紐約馬拉松的起跑線，在沒有訓練全馬課表的情況下，Cheseto 以 2 小時 52 分完成初馬，並成為歷史上第二位在 3 小時內完成的雙腿截肢跑者！五個月之後，他在第二場馬拉松－－2019 波士頓馬拉松以 2:42:24 創下雙腿截肢跑者的馬拉松世界紀錄；2020 年 10 月芝加哥馬拉松，Cheseto 再以 2:37:23、5 分鐘之多，大幅刷新自己的紀錄！

2020 芝加哥馬拉松，Marko Cheseto 以 2:37:23、5 分鐘之多刷新自己的世界紀錄（圖片來源：@markocheseto）

今年他參加了兩場大滿貫賽事，一場是 10 月的波馬的 2:53:09，雖然比他預期地慢，但他對於自己能完賽、能跑便心存感激；另一場就是週日（11/7）甫結束的紐約馬拉松！這次是他人生第六場馬拉松，也是第三場紐約馬，在這個完成初馬的賽道上，Cheseto 消除一個月前的波馬失利，以 2:35:55 打破去年的紀錄 2 分鐘，再次刷新世界紀錄！

「這裡總有第二次機會，千萬不要放棄。給自己一個十年試試看，然後你將會看到成果！」Marko Cheseto 這麼做了，而且現在仍在繼續嘗試著！

Marko Cheseto 在比紐約馬拉松之前，回顧十年前的經歷，並感謝現在擁有的一切（出處：@markocheseto）

參考資料：ESPN、The Guardian、Marko Cheseto IG

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