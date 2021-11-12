動滋券怎用／報名跑步活動 盡在運動筆記

△活動標記能使用動滋券，對於獲得動滋券的跑友，是個貼心的舉動。

抽到動滋券怎麼用最有利？喜愛跑步的人，肯定選擇運動筆記！

△抽中動滋券，運動筆記就是最棒的使用處。

因應五倍券發放，今年動滋券2.0採數位發行，然而使用方式與去年略有差異，動滋券2.0僅限於「做運動」、「看比賽」的運動核心產業上，像是看職棒、報名健身房課程以及參加路跑活動等，都能使用500元面額的動滋券，使用時間從2021年11月1日至2022年的6月30日。雖然時間長達半年以上，但一不小心就很容易錯過，就像從國外辛苦扛回來、買回來的食物，放著放著就過期無法食用。

△幸運獲得面額500元的動滋券，讓我不再是國家級邊緣人。

△此次動滋券採數位發行，中獎者要上網進行兌換。

在獲得動滋券的快樂小確幸後，經過網路各方動滋券比較，我覺得運動筆記網站不僅細心整理各項路跑賽事活動，而且在「筆記報名」的頁面，也有推薦的活動賽事，以及是否能使用動滋券，提供剛抽中動滋券的我，自然是最輕鬆簡單選項，而且絲毫不費力就可以選到自己想要報名參與的活動賽事。

原先想把動滋券做為明年報名田中馬（若有幸抽中）使用，然而受諸於使用日期的限制，以及不知道是否有機會在秒殺的田中馬取得名額，於是決定把目光放在2022年初開辦的賽事，目前看到路線相對可口的「羅布森伴城路跑」，從臺中目前最夯的中央公園出發，路線週邊擁有大面積綠色植裁，且距離熱鬧地區近，加上參賽報名費用能夠使用動滋券，半馬21km的報名費用使用動滋券折扣，只需要500元，而且爸媽報名，小朋友可以免費一同運動，讓我又更加心動。

雖然今年動滋券無法像去年可購買運動產品，不過透過參與實質的活動及觀賞賽事，著實也是另一種體驗，對於悶了好久、很久沒有參加大型活動的我，都快忘了與大家一起跑步、熱情熱血的氛圍。這次…就把動滋券的小確幸，選在期待已久的路跑活動上!