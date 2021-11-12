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紐約馬最獨特的參賽者 連廠商都想幫它推出專屬鞋子！

運動筆記 / 李吳菊

圖/影片截圖

在上週的紐約馬拉松上迎來了世界各地數萬名的跑者，當然，除了有奧運馬拉松金牌 Jepchirchir 霸氣奪冠外，及 Marko Cheseto 以 2:35:55 刷新雙腿義肢跑馬拉松的紀錄，還有一位非常特別的人物也引起了相當大的話題。那就是一隻網紅鴨子－Wrinkle

延伸閱讀：

【紐約馬拉松】奧運金牌 Jepchirchir 霸氣封后 Korir 爆冷奪魁

【人物】刷新雙腿義肢跑馬的世界紀錄！Marko Cheseto 以 2:35:55 完成紐約馬！

正如，上面這則影片一樣，Wrinkle 也參加紐約馬拉松，並且以輕快的步伐跑在了賽道上，可愛的模樣已經深植許多人心中，在這段影片中我們可以看到 Wrinkle 與其他跑者們一起比賽，街邊的人、選手們也都在為它打氣歡呼。而身為一位專業「跑鴨」，我們還可以看到 Wrinkle 穿著了一雙特製的運動鞋，雖然有點 Duck 不必，不過也可以說是有 Bear 而來。

有趣的是，在 Wrinkle 的 Tik Tok 上，運動品牌大廠 adidas 甚至在底下留言說到：「將此影片發送給了我們的設計團隊，請求他們推出新的鴨子鞋系列（笑）」Wrinkle 的 Instagram 擁有高達 7 萬的粉絲，而它的 Tik Tok 頁面則有超過 60 萬的粉絲，裡面除了紀錄了它的一些生活外，還包括了它的一些訓練日常。不過由於  Wrinkle 沒有報名繳費也沒有正式取得號碼布，我們可以大膽猜測 Wrinkle 並沒有完成賽事，也並未有它的成績紀錄，這也讓許多選手們鬆了一口氣，至少不會輸給一隻鴨子了。不知道未來能不能看到 Wrinkle 正式挑戰全程呢？

責任編輯：Ian

新聞來源：thenationalnews

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