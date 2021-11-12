跑團記趣／《一起跑步趣》 石門水庫團練記

這雲淡風輕的，不管是天氣還是心情。週末，就該屬於大自然，屬於這裡。距離上一次來石門水庫練跑，已經是一年半前的事了。一直想來，就是找不到機會。還好有在地跑友妙妙前一週的邀約，於是乎11/6成行。為此，有人還特別提議穿著顏色鮮艷的衣服，並且規定每個人一種顏色。最後定調穿著彩虹螢光衣服出席，再搭配彩琴精心準備的口罩，站成一排排，是不是很Colorful。

(顏色分別為紅:康手、橘:鋒哥、黃:彩琴、綠:學姐、藍:雯君&紫:妙妙)

緣起 第一次和鋒哥相見歡

這一次團練的成員，主要是緣起大伙都有參加今年八月所舉辦的「第二屆線上環台挑戰賽」。也因為這個競賽，我們每一個人都在這個夏天留下最深刻的「足跡」，是大家一起用汗水、熱血交織完成的，因而讓彼此不認識的我們有了新的連結，結下深厚的情誼。今天來的伙伴，除了和妙妙、學姐是去年舊識，其他人一直僅止於是在跑團群組中的網友，從未見過面。一直到9/18辦了環台賽第一次團練活動，才得以和彩琴、雯君認識。而對於在環台賽有跑量完全不灌水889K的鋒哥，則是直到今天才第一次相見歡。說真的，雖然和大家只見過幾次面，但這感覺彷彿像是認識了很久的朋友。

出發 一起跑山去

清晨七點的石門水庫微微亮，山色由暗逐漸明朗。眼前的山水景色，身體感受到的微微涼風，遠離市俗塵囂，的確會讓人暫時忘記城市中的煩惱事。正好也可以透過慢跑，讓平時疲憊的靈魂跟上。

(遇見。日出時分的山色水景)

(山明。幽靜的石門水庫碼頭)

(水秀。難得滿水位的石門水庫)

大家相約在石門水庫的《環翠樓》見面，一見面大家居然都有備而來。彩琴準備了肉桂卷跟三明治，妙妙準備了果凍能量飲，還有學姐準備的八寶粥。看大伙準備的補給品，感覺不太像是來跑步，反而比較像是來遠足郊遊的。

好不容易集合完畢。「咦~不是才六個人！」看似＂精實＂的我們，其實沒打算認真。因為今天的天氣很好，今天來石門水庫的人很少，今天的時間很充足，今天的行程很自由。所以，我們決定慢慢來，用優雅的姿態，才在7:30開跑。

一開始就是一路微上坡的路面，鋒哥一路衝向前，妹子們則在後面氣喘吁吁大喊追不上。鋒哥竟然說：「這是散步速度！」果然跑過波馬(波士頓馬拉松)的高手，等級就是不一樣。

週末的早晨 你會在那裡？

我說：「週末的早晨，就應該出現在這裡，在人生的道路上，無需太快；有時候體會一下'慢'活人生不也挺好。」

妙妙：「週末的早晨，就應該出現在這裡，慢步的幸福，享受大自然的洗禮 。」

雯君：「週末的早晨，就應該出現在這裡，與大家共跑的時光 ，享受‘’慢活‘’人生的幸福！」

彩琴：「週末的早晨，就應該出現在這裡，與頻率相近的好友徜徉在大自然的懷抱裡，是人生一大幸福啊!」

石門水庫是妙妙的後花園，只要有空就會來這裡練跑轉悠一下。我雖然也住在桃園，但距離還是有點遠。上一次來，還是去年(2020)5月和妹子陪跑團一起參加運筆所舉辧的活動。很多人來石門水庫都是小時候的記憶，像學姐和雯君今天倒是第一次來解鎖。而能夠一邊跑步，一邊從高處遠眺石門水庫風光，是來這裡跑步的一大特色。

(遠眺山水秀麗的石門水庫)

(稍稍停歇一下也無妨)

(約莫1公里處的休息亭)

(歡迎加入~妹子陪跑團)

不只要跑 還要玩耍一番

雖然沿途起起伏伏的坡度，但有了伙伴一起共跑，就不覺得有那末陡了，雙腳也就自然地跑動起來。另外，雯君說：「加上一路上有鋒哥「叫練」(不~是貨真價實的波馬教練)的督促，會時不時折返跑督促我們要跑起來。」「但學生當然會有學生的心態，見到鋒哥跑走，又慢下腳步，見到他跑回來，才又開始跑起來」。我們就這樣跑跑鬧鬧來到了折返點。

於是乎開始了我們在橋上拍照玩耍時刻。大伙都玩的不亦樂乎，感覺拍照時間比跑步的時間還長。但這不重要，因為今天我們就是要很Free！

很謝謝雯君，她可是冒著生命危險蹲在馬路上立起自拍棒，不知道來來回回多少次，指導大家擺出跑團內各個經典人物的拍照動作，象徵與妹子陪跑團的大家一起同在！

(博爾特經典手勢/彬哥的招牌動作)

(筆架貓/中興哥的招牌動作)

(魁哥的招牌動作)

很多人都說，跑步是一個人的武林。但能夠相約一起練跑，就是一群人的天下。回程，11公里完食從《環翠樓》停車場跑到《聚賢慈惠堂》來回大約是20公里。但我們今天沒打算跑這麼遠，在橋上拍完照後就轉身往回跑，這樣的距離來回大約11公里，很適合今天的心情。當然還有一個原因，下山後我們還要去解鎖妙妙平常練跑的私房景點！

回程的心情是輕鬆的，雙腳自然也想跟著放鬆，呵呵！但遇到我們這群想偷懶的小朋友，鋒哥又再次的「教練魂」上身，不斷來回折返跑督促著我們，還設定要跑到哪一根電線桿才能休息，真的是超精實又逼人的訓練。我們偶爾想要來個相互掩護偷懶一下用走的，總是會被如影隨形的鋒哥識破。另外，鋒哥還認真的傳授他的跑山路技巧。看到鋒哥跑山路居然如平地般的步伐輕盈，真是令人欽佩又羨慕。我也要快快長大，有一天變成和鋒哥一樣！

回到起點，已是早上10:00，看看我們這群人有多會玩。但是還沒有結束，此時的石門水庫又是另一個景緻。樂山樂水，當然要再拍照一波，將最美麗的人事物全都給拍下來。

最後，我們才心甘情願的拉筋、收操。稍微休息整裝後，下山前往下一個景點《龍潭花海》，這是妙妙平時練跑的地方。每次看到她PO在FB的照片，不禁讓人想去一探究竟。

走走，走走走，我們小手拉小手，走走，走走走，一同去郊遊，白雲悠悠 陽光柔柔 青山綠水一片錦鏽。。。

龍潭花海賞花去

開車到妙妙家樓下停好車，我們一伙人便啟動郊遊模式，前往位在龍潭腳踏車步道、金龍路旁的《龍潭花海》。這是練跑後的加碼行程，也意外造訪了這個美麗的祕境。

好久沒有這麼悠閒的走在田間小路上了。陣陣徐風吹過來令人心曠神怡，而冬至近中午的陽光溫度也剛剛好，路旁的稻穗彷彿有看到了我們，迎風搖曳歡喜的跟我們打招呼。

一路上說說笑笑，20分鐘的路程一下子就過去了。沒多久，映入眼簾的就是 一望無際的波斯菊 ，好美呀！跑在這樣的美景，難怪妙妙每天都想要出門跑步。

看到這一片花海，我想，應該沒有人可以抵擋它的魅力。大伙的童心都跑出來了，我和鋒哥也學妹子們一樣，開心的在花海中跳躍。

看到這張照片，你是不是和我一樣，覺得某人是要來個～ 加州陽光的早安問候 ！其實，學姐是在上面幫大家擋陽光啦。這讓我想到我阿母年代的一首歌：「陽光，照耀我眼睛，你卻照耀我心靈。。。」，學姐實在是太可愛了。

時間彷彿暫停，也不知道停留了多久，反正，大伙就想在這裡消磨時光。不管是拍照也好、閒聊也好，或者是放空都好，總之我們要把時間用在美好的事物上，就在此時此刻。

終於覺得肚子餓了，我們才依依不捨的離開。接著來到最後的美食之旅，由在地人妙妙帶我們來到龍潭市區最熱鬧的一條街。首站《仙草冰》，這是我們早上在跑步時就一直嚷嚷著要吃的東西。一碗仙草冰，把早上消耗的體力一下子就補回來了。吃冰後心得：「果然無敵好吃，只能說跑步完吃冰幸福感指數一百分。」

緊接著來到雯君和彩琴最期待的《古早味麵店》。雯君說：「簡單、單純的調味就是好吃!」彩琴因而還吃了兩碗麵(一湯一乾)，見識到500琴的好食量。只可惜這些美食，鋒哥只告假到中午，沒有跟到這最後的行程。

照片只是片刻 留下卻是永久

雖然每張照片只是捕捉那一片刻，但一張張照片串起的情誼，留下的卻是永久。

最後，借用妙妙發表在個人FB的詩文，為今天的石門水庫半日遊，劃下一個美麗句點。期待下一次的旅程。

#康手跑跑醬#康手的跑步日常#康手愛RuN跑#妹子陪跑團