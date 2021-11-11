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42 天六大馬皆在 2:47 內 Flanagan 最後一場紐約馬完賽！

運動筆記 / Joanna

週日（11/7），Shalane Flanagan 以 2:33:32 完成了紐約馬拉松，成功完成 42 天六大馬每場都跑進三小時以內的挑戰（圖片來源：@shalaneflanagan

Shalane Flanagan 以 2:33:32 完成了週日（11/7）的紐約馬拉松，成功在 42 天跑完 5 場世界大滿貫馬拉松 +1 場替代東京馬，六場比賽都在 2:47 以內，完全超前原本 場場破三的計畫

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「在過去七週，我再次與跑步、比賽、馬拉松相戀，但我沒有事情讓我預料我今天所感受的，這是我最快的一次，最好玩的一次，也是我最愛的一次。」四年前，Shalane Flanagan 在紐約馬拉松抱走獎杯，拿下生涯中最大的勝利；現在，她以不同於菁英跑者的身份回歸到這個舞台，並成為紐約馬第 12 位衝線的女子。「我很開心我在這個時間範圍內的表現，這是讓我興奮的事情，也是我所熱衷的事情，跑步謀生不再是我的目標，」 Flanagan 繼續說道，「這確實是我現在心之所向。」

2021 年 Shalane Flanagan 以不同於菁英跑者的身份回歸到紐約馬這個舞台（圖片來源：@shalaneflanagan

回顧週日比賽取得的成就，Flanagan 表示這個 42 天完成六大馬的「日蝕計畫」是她跑步生涯的一大亮點。「有一部分的我很高興能跑完馬拉松，但我也很難過因為這是我有過最有趣的跑步經歷，我為它已經結束而難過。」對於一生致力於跑步職業生涯的 Flanagan 來說，這次的挑戰讓她得以用退休運動員的身份、全新的視角去探索「跑步」這件事。

這次的挑戰讓 Shalane Flanagan 以全新的態度，重新認識「跑步」這件事（圖片來源：@shalaneflanagan

「今年教會我的事是不要等待，我可以很輕易地說『還不是時候』，但我看見這是一個千載難逢的機會，我曾多次想『不要這樣做』，但我很開心我做到了！」相信我們將會繼續在馬場上看見 Flanagan 奔跑的身影。或許，你有機會和她共跑一段，並向她大喊：“Let’s go Shalane!”

Shalane Flanagan 完成六大馬最後一場紐約馬拉松的心得（出處：@shalaneflanagan）

參考資料：Runner’s WorldShalane Flanagan IG

＊跑步話題，盡在運動筆記

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