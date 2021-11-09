墾丁國際馬拉松 張景敦全馬稱王、濱崎淳子封后

全馬組 男子冠軍由 張景敦 以 02:45:43 封王 。

由屏東縣政府、屏東縣觀光協會、日本航空、墾丁凱撒飯店、和 LAVA 台灣鐵人公司聯手打造的「2021日本航空屏東墾丁國際馬拉松」，在 11 月 7 日於國境之南墾丁盛大舉辦，在屏東縣觀光協會鄭宜芳理事長、日本航空竹田亨總經理、墾丁凱撒大飯店陳惠雯總經理、台灣可果美林宮男總經理、台灣美津濃福知真副總經理、台灣美津濃楊富程經理、墾丁里張昌益里長等人鳴槍下，四組（42 公里、21 公里、12 公里、3 公里）將近 1000 名選手在早上 6 點於大灣草地依序起跑。

在屏東縣觀光協會鄭宜芳理事長（右二）、日本航空竹田亨總經理（右三）、墾丁凱撒大飯店陳惠雯總經理（右一）、台灣可果美林宮男總經理（左二）、台灣美津濃福知真副總經理（左四）、台灣美津濃楊富程經理（左三）、墾丁里張昌益里長（左一）等人鳴槍下正式起跑。

經過一番戰況激烈的追逐纏鬥之下，最後全馬組（42 公里）男子冠軍由張景敦以 02:45:43 封王，全馬組女子冠軍則是由日籍選手濱崎淳子以 03:49:39 稱后。半馬組（21 公里）男子組冠軍則由周賢峰以 01:17:11 率先衝線，女子組冠軍則是 2017 年世大運團體組半馬銅牌「玉兔女神」游雅君以 01:27:33 奪下，游雅君在終點接受訪問說：「今天開賽飄點小雨天氣很適合跑步，墾丁真的很美！」

全馬組女子冠軍則是由 濱崎敦子 以 03:49:39 封后。

半馬組（21公里）男子組冠軍則由周賢峰以 01:17:11 率先衝線。

半馬女子組冠軍則是 2017 年世大運團體組半馬銅牌「玉兔女神」游雅君 以 01:27:33 奪下。

此次賽事最特別的是半程馬拉松男子組特別請到登山車國手「亞州車神」阿丹江勝山騎著的登山車擔任前導任務，半馬組男子冠軍周賢峰笑說：「阿丹騎登山車真的很帥，我邊跑還邊偷偷看了幾眼！」一流的賽事規格加上墾丁的艷陽高照、以及海天一線的美景，選手們無不揮灑著汗水，盡情地享受在墾丁馬拉松的賽道，在此要特別感謝屏東縣觀光協會會員的支持協助，包括墾丁福容飯店、墾丁福華渡假飯店、悠克馬場、長鈺溫泉飯店、墾丁凱撒大飯店、墾丁夏都沙灘酒店、小墾丁渡假村、屏東汽車客運，以及冠名贊助商日本航空都認養了補給站的工作，在補給站上熱情應援，讓選手感受到了滿滿的墾丁在地熱情。

半程馬拉松男子組更特別邀請到登山車國手「亞洲車神」阿丹 江勝山 擔任前導任務。

這次特別值得一提的是，每位完賽的選手們都獲得一份墾丁在地「瑯嶠米」，以恆春古地名「瑯嶠」命名的瑯嶠米，雖因長年受到颱風及東北季風侵襲，但仍能成長茁壯，彷若恆春當地先人不屈不撓的「瑯嶠精神」，也呼應著選手們永不放棄的「馬拉松精神」。透過充滿活力與熱情的墾丁馬拉松和象徵在地精神的「瑯嶠米」，都讓參與的跑友們留下的。完賽獎牌部分則是充滿墾丁元素，以墾丁牌樓、沙灘和海洋為設計理念，配上浪花意象的織帶，帶出濃濃的墾丁味，而獎牌背面特別製作「墾丁」點字，貼心的設計讓視障跑友能透過獎牌上的點字輕鬆分辨賽事名稱。

優秀的賽事不乏知音相惜，特別感謝屏東縣政府、屏東觀光協會、日本航空、墾丁凱薩飯店、台灣可果美、台灣美津濃的大力支持，在行政、場地以及安全上的大力協助，讓「2021日本航空屏東墾丁國際馬拉松」能夠順利進行，期待明年再次合作，為墾丁，帶來更多觀光效益，共創地方繁榮！

賽事成績：

全馬組（42 公里）

男子組 名次 姓名 成績 １ 張景敦 02:45:43 ２ 方柏偉 02:48:40 ３ 古佳倫 02:52:16 女子組 １ 濱崎淳子 03:49:39 ２ 陳姬好 04:17:56 ３ 李文雀 04:24:48

半馬組 （21 公里）

男子組 名次 姓名 成績 １ 周賢峰 01:17:11 ２ 陳治穎 01:23:25 ３ 戴維育 01:23:50 女子組 １ 游雅君 01:27:33 ２ 張綺文 01:32:28 ３ 郭家齊 01:42:06

挑戰組（ 12 公里）

男子組 名次 姓名 成績 １ 周鴻宇 00:42:39 ２ 廖宣豪 00:43:11 ３ 谷建宏 00:45:50 女子組 １ 羅珮慈 00:51:14 ２ 江慈筠 01:01:21 ３ 林為翎 01:01:21

責任編輯：Ian

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