紐約馬拉松 奧運金牌 Jepchirchir 霸氣封后、Korir 爆冷奪魁

Peres Jepchirchir、Albert Korir 拿下紐約馬男女冠軍（圖片來源：拿下紐約馬男女冠軍（圖片來源：Twitter）

2021 年世界馬拉松大滿貫（World Marathon Major）最終站紐約馬拉松於 11/7 登場，當今世界頂尖名將皆已出賽奧運、另外四場大滿貫賽事，仍有幾位菁英好手選擇來到紐約，跑二～三個月以來第二場重點馬拉松！最受矚目的參賽選手莫過於是衣索匹亞的長跑皇帝 Kenenisa Bekele，身為前五千、一萬世界紀錄保持者，現年 39 歲的他在五千、一萬、馬拉松皆仍高居世界歷代第二位，九月初的柏林馬拉松在高溫之下，他跑出 2:06 第三，本次紐約馬拉松賽前他仍深具信心，表示狀態完美！

女子組方面，東京奧運馬拉松金牌 Peres Jepchirchir 為最大焦點，曾經保持半馬世界紀錄，也是兩度在世界半馬封后；現任半馬世界紀錄保持者 Kibiwott Kandie 的初馬，東京奧運馬拉松銅牌－火雞女孩 Molly Seidel 和銀牌的荷蘭 Abdi Nageeye 都備受矚目！早上起跑的天氣為攝氏 8 度、濕度 64%、微風，直到 12 點溫度都在攝氏 12 度左右，是非常適合跑馬拉松的天氣。

後半主導戰局 Jepchirchir展現奧運金牌霸氣

女子菁英選手於 8:40 首先起跑，比賽初盤由 Molly Seidel 等美國選手輪流領跑，全部選手保持著一個大集團以 3:30/k 前進，過了 10k 後逐漸加速到 3:20-25/k，領先集團人數也逐漸減少，不過仍是由 Molly 領跑，半程以 1:12:43 通過，接下來要開始跑過一座座大橋、上下起伏的中央公園。

前半程地主選手包括 Molly Seidel積極領跑（圖片來源：Twitter）

比賽進入後半程，奧運金牌 Peres Jepchirchir 開始加壓，配速來到 3:15/k 上下，集團隨即瘦身到五人，35k 前剩下衣索匹亞 Ababel Yeshaneh、肯亞 Viola Cheptoo 能跟上，Molly Seidel 落後一分鐘一人獨推，其餘選手都已被拉開兩、三分鐘以上。

領先集團三人都沒有人有大動作，一起進入最後階段的中央公園，最後 400m 在哥倫布圓環的轉彎 Peres Jepchirchir 換檔殺出，立刻拉出 30m 以上的差距，終點前最後的爬坡 Viola Cheptoo 逐漸追近但大勢已定，Peres Jepchirchir 以 2:22:39 奪冠！

Jepchirchir 最後衝刺勝出奪冠（圖片來源：Twitter）

這個勝利讓 Peres Jepchirchir 成為首位同一年贏得奧運、紐約馬拉松冠軍的跑者，一年以來她贏得了世界半馬冠軍、兩度突破半馬純女子世界紀錄、瓦倫西亞馬拉松 2:17:16 史上第五塊奪冠、東京奧運馬拉松金牌和這次紐約馬拉松冠軍，奠定了她在當代馬拉松的地位，與世界紀錄保持者 Beatrice Chepkoech、Joyciline Jepkosgei 形成三強鼎立局面！第二名的 Viola Cheptoo 的哥哥 Bernard Lagat 是本屆賽事轉播的講評，這個別開生面的場合也為家族天上一筆佳話！

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🥇 Peres Jepchirchir 肯亞 2:22:39

🥈 Viola Cheptoo 肯亞 2:22:44

🥉 Ababel Yeshanneh 依索匹亞 2:22:52

領跑了 30k 的火雞女孩 Molly Seidel 最後 10k 無法跟上頒獎台之爭的加速，她維持既定節奏讀推，前半程 1:12:43、後半程 1:11:59 ，在紐約馬拉松達成困難度高的前慢後快，第四名 2:24:42 完賽，這也是美國女子選手史上最速紐約馬拉松成績！

火雞女孩 Molly Seidel 第四名（圖片來源：Twitter）

混戰之中 Korir 爆冷殺出奪冠

男子組方面，東京奧運馬拉松第 11 名的摩洛哥 Mohamed El Aaraby 和第 20 名義大利 Eyob Faniel 前半段就先開出去，半程中間點以 1:03:57 通過並領先主集團 51 秒，而賽前焦點 Kenenisa Bekele、現任半馬世界紀錄保持者 Kibiwott Kandie、東京奧運馬拉松銀牌 Abdi Nageeye 都在主集團裡。

前半段Mohamed El Aaraby 和 Eyob Faniel 領先（圖片來源：Twitter）

進入後半程 Kibiwott Kandie 帶領集團趕上並吸收兩位領先選手，在 32k 左右 Albert Korir 在威利斯大道橋，利用上下坡殺出重圍、馬上取得約 100m 的優勢，最後 10k 他以招牌的小幅度跑姿穩穩拉開差距，以 2:08:22 跳躍慶祝衝線拿下冠軍，由於他的個人最佳 2:08:03 賽前並不受矚目，不過他其實是上一屆 2019 年紐約馬拉松的亞軍，也已經贏得三場金標馬拉松，只是都不算是能創成績的賽道。

前半程並肩領跑的 Mohamed El Aaraby 和 Eyob Faniel 被集團吸收後，並沒有被擊沈，兩人都維持住自己的節奏，反而是其他主集團的選手追上他們後半失速，他們兩人最終都以 2:10 內的成績完賽，站上大滿貫賽事頒獎台寫下生涯里程碑！

🥇 Albert Korir 肯亞 2:08:22

🥈 Mo El Aaraby 摩洛哥 2:09:06

🥉 Eyob Daniel 義大利 2:09:52

長跑皇帝 Kenenisa Bekele 前半跑在主集團裡，後半集團加速後力不從心落後獨跑，一度在十名以外，不過尾短失速的幅度沒有很大，以 2:12:52 第六名完賽，年近四旬的他表示準備和狀態都在掌握之中，要如何找回爭奪勝利的競爭力，是他接下來的挑戰，半馬世界紀錄保持者 Kibiwott Kandie 在 30k 積極帶領主集團追擊，尾段失速以 2:13:43 第九完賽。

美國傳奇跑者 Shalane Flanagan 踏上大滿貫挑戰最終站，她與第二波起跑出發，以 2:33:34、六週內六站最快的成績完成全部挑戰，平均以 2:37:42。

以下為他全部的紀錄：

9/26 柏林 2:38:32

10/3 倫敦 2:35:04

10/10 芝加哥 2:46:39

10/11 波士頓 2:40:34

10/17 東京（自主馬）2:35:14

11/7 紐約 2:33:34