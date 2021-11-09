2022年波士頓馬拉松開放 30,000 人參賽 即日起至 11/12 報名截止
第 126 屆波士頓馬拉松將於 2022/4/18（一）開跑，並於台灣時間 11/8 晚上 10 點開放報名！（圖片來源：Boston.com）
你，準備好成為波馬跑者了嗎？
波馬大會 Boston Athletic Association（BAA）宣布第 126 屆波士頓馬拉松將於 2022/4/18（一）美國愛國者日舉行，並開放 30,000 人參與，所有選手都必須「完全接種疫苗」。參賽者必須在比賽日之前提供接種疫苗證明，並且必須在 2022/4/15 （五）領取號碼布之前完成世界衛生組織認證疫苗的一系列疫苗接種。報名日期從美國時間 11/8（一）10:00（＊台灣時間晚上 10:00）到 11/12（五）下午 5:00，任何達標「波馬報名門檻」（BQ）的人皆可以到 平台 註冊申請！
2022 年各年齡層的波士頓馬拉松報名門檻：
今年的波馬已順利閉幕，美中不足的是因為防疫，沒有了「尖叫隧道」，期待明年波馬讓跑者們臉紅心跳的「尖叫隧道」能回歸！
期待明年波馬有更多「人與人的連結」（圖片來源：OlxPrace）
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參考資料：波馬官網
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