跑步小品／堅持初心 跑就對了！

最近算是宣傳的高峰期吧，兩個多星期裡共舉辦了五場分享簽書會，上了好些廣播電視節目，也接受媒體採訪，每一次宣傳行程，內心都滿是感謝，尤其是與跑友和讀者面對面的分享會，想到有人願意專程跑來聽我說我的故事、買我寫的書、讓我簽名，這一切怎麼不令人深深感動呢？擁有讀者真是作者最大的幸福！

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戈壁「上身」 讓全場進入故事裡

我是個雷達太發達的人，耳目太過清晰敏銳，與人互動時，總會觀察到很細微之處，也許這是做為記者的好條件，但這在我演講時會造成困擾，因為我總會被那些滑手機、不專心的神情和舉動所干擾，而懷疑自己發表的內容不夠引人入勝。但在這幾場分享會，我看到的是一張張專注的臉，等待著我訴說PPT中的內容，他們想聽我的故事，因著我說的故事而笑、而沉思，或露出驚訝、不解的表情，身為一本書的作者，我可以感到自己所描述的情境令他們好奇，而當我越投入自己的故事就越能感受台下讀者的情緒也被我牽動，有人說這是所謂的「心流」，但我喜歡形容這是一種「上身」的狀態，就像乩童「上身」了一樣😅，當我對當年在戈壁的情境上身時，就全然投入自己說的戈壁故事裡，而台下的觀眾也越能被我吸引。

在舉行這幾場分享會之前，我曾思考到時一定是有的人看過書、有的人還沒看過，也有好些是曾跑過戈壁的隊友或學長姊蒞臨，我到底應該怎麼講才能滿足這些不同程度了解或根本不了解戈壁挑戰賽的人呢？開始製作PPT時，一邊揣想著分享會的情境、一邊設計PPT中的圖文編排，由於戈壁挑戰賽不論賽事地點或競賽規則都與一般的馬拉松大不相同，所以一開始必須先將賽事本身說明清楚，才能讓讀者理解這場比賽的特色和難度，進入接下來我要描述的情境中。

《一起出發，一起到達！》一書總共寫了九萬六千多字，要在差不多一個小時或更短的時間裡將全書重點分享給讀者，考驗了簡報的能力，必須簡明扼要、足夠吸引人、時時有高潮，甚至，讓人意猶未盡，想去買一本、或想多買幾本送人、或再看一遍！（哈哈，我會不會想太多了…😝我的第一場分享會是對長跑扶輪社社友，當天在座的包括社長張嘉哲，嘉哲為我這本書寫序，老早就看過初稿，但只要一想到在這麼一位專業菁英跑者面前講跑步，就讓我心裡有點小緊張！再加上，因為小學時在體育課被老師打擊過，對於運動一直有著自卑感，所以要講這個「一起出發，一起到達」的跑步故事，心中小劇場有些不太平靜；然而，開始簡報沒多久，我看到一個個跑步都很厲害的社友，居然是很專心地在聽我分享，心情於是漸漸定了下來。最終分享會順利結束，讓我對於當天下午即將舉行的另一場在耕跑團的分享會，感到踏實很多。

長跑社創社社長真男人和可愛的社友們

「絆」 把彼此連在一起

會成為耕跑團的一員，是因為團長海膽是我的EMBA同學，所以入學後沒多久順理成章地就加入了跑團。海膽也是戈十一A隊隊長，我們還一起跟林義傑去過西南非的納密比亞沙漠，有很多共同的回憶和並肩作戰的情感。海膽最令我佩服的除了在事業上極其專業成功，對於跑團的照顧和服務更是細膩周到；他的全馬PB2:56，但是在賽道上卻經常願意等待並扶持比他弱很多的跑友，記得我們從七天六夜兩百五十公里的納密比亞一役回台後，他對我說：「我把這場比賽設定為團體賽。」「團體的力量與個人力量其實不一樣，團體的力量中包含了情感，就像海賊王魯夫說的愛與勇氣。」

海膽在分享會中風趣開講

「日文中的漢字『絆』，相較於中文的『絆』更具正面意義，指的是情感的連繫。當你是一半時，團體是另一半，團體這一半與你的這一半，中間有一條線，這一『絆』可以將你與團體連繫在一起。」當時他看著我的眼睛，很認真地說。因此，在這樣一位團長的帶領下，耕跑團就像個溫暖的大家庭，當天的分享會，是在耕建築大廳舉辦的，海膽的同仁特地為這場分享會製作了作者人形立牌、「一起出發，一起到達」布條和許多拍照手板，外面下著細雨，分享會現場洋溢著溫馨的氣氛，跑友熱烈支持的書本堆滿了桌子，讓我有說不出的感謝與感動！

窗外下著雨，耕跑團分享會滿是書香和溫馨的氣息

賽後五年終於成書 「萬物各按其時成為美好」

不到一個星期後，我在EMBA的基督徒團契「愛鄰社」也有一場分享簽書會，地點在我們熟悉的管理學院教室，八度帶領台大EMBA挑戰隊前進戈壁的郭瑞祥教授，當晚有好幾個行程，仍然抽空趕來，為這場分享會先做了精闢的開場演講；現場來了元老級的「戈五」戈友、還有政大「戈十三」戈友也蒞臨，令人喜出望外。

郭院長最厲害的就是他的獨門「戈壁管理學」， 請看書中的序「團隊動能力」就知道啦！

台大EMBA基督徒團契「愛鄰社」分享簽書會

這一場分享的內容和前兩場有些不同，因為我想做一個見證。聖經傳道書第3章第1節：「凡事都有定期，天下萬務都有定時。」第11節：「神造萬物，各按其時成為美好，…然而 神從始至終的作為，人不能參透。」當五年前想寫這本書，卻無法完成時，我的內心曾經一度失落，以為這個願望不會實現了。但五年後，時報出版社主動邀請我寫一本戈壁的書，讓這個多年來未竟的心願得以成真。五年後，我對參加這場賽事的深刻感動依舊，且對於要「成書」有了更成熟的想法，於是全書的架構更為完整，以玄奘之路的精神：「理想」、「行動」、「堅持」、「超越」，再加上「勇氣」為全書骨幹，參賽前中後的真實故事為血肉，再貫穿歷年來一屆屆參賽的「傳承」精神，終於寫成了這本書。這才體會的確是「凡事都有定期，天下萬務都有定時」、「萬物各按其時成為美好」啊！只是往往在事情不如預期時，我們不能明白原因、甚至會感到挫折，但是只要不放棄、懷抱著希望、一步步地前進，夢想終究能落實，或者以另一種形式成為結局。只要相信「萬物各按其時成為美好」就對了！

引用詩篇16篇第6節：「用繩量給我的地界，坐落在佳美之處；我的產業實在美好。」

10月30日，由出版社主辦的新書發表會，請到最會跑的真男人張嘉哲和最會寫的〈動一動〉總編輯鄭匡寓，更是令我榮幸萬分！謝謝他倆的肯定與加持，更謝謝讀者的支持！我喜歡寫作、喜歡說故事、喜歡跑步，未來還不知道在這條路上能跑多遠，但相信跟著自己的初心，堅持下去就對了！

這是今天「肉腳的跑步人蔘」，應該算是一次真情告白吧，呵呵～我們下次再會！🏃‍♀️🏃

《一起出發，一起到達！》🏃‍♀️🏃🏻‍♂️

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