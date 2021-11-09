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跑團天地／晨跑尬一下 總爬升破千之山林系列白河場

運動筆記 / 李承翰

今天小編跟著#十分速C跑團 一起到白河大仙寺移地訓練，參加由#安溪高強肚夜跑團所規劃的路線。小編今天起點是由白河大仙寺→碧雲寺→雲萊山莊→崁頂→李子園→天池→李子園→崁頂→一路步兵至南寮椪柑等待殿後接駁車(全程26K)。若跑完全程距離約32K。

把「享受其中」放在「證明自己」之前

在起跑之前，就知道這條團練路線很硬，但不知原來是那麼的硬，從大仙寺開始到天池(去程)，下坡約只有3K(參照坡度表)，其餘皆為上坡。在此感謝安溪高強肚夜跑團安排了2位裝載有強大補給的小蜜蜂，沿路為眾跑者做最強大的補給後盾，讓我們可以無後顧之憂地用熱愛跑步的心，享受且盡情RUN下去 

放手歡迎一切的發生 是這段路帶給我珍貴的禮物

其實從起跑開始，就在擔心膝蓋受不受的了，因為小編自覺近期好像有點overtraining，擔心會有傷勢，所以初期都採取保守的跑步策略，也特別穿上昨天才剛敗的saucony endorphin spped2鞋款，期望雙腳會舒服些，跑一段時間後，慢慢地覺得身體好像還承受得住強度，正好遇上了雲萊山莊後的下坡，就想說用比較快的速度跑看看，狀況好像還OK耶!!!但事情哪有那麼簡單，到了最後的大魔王---天池，連用走的都有快抽筋的感覺。雖然痛苦，但突然有跑友手指一伸說：『對面那座山的紅色房子就是雲萊山莊』，心情突然覺得感動兼覺得今天來參加團跑的眾跑友都是神人，我們竟然也可以用雙腳跑那麼遠啊!!!後來看跑表資訊竟然還發現一個驚人的事實，就是總爬升竟然破千(1122M)。

堅持下去其實沒想像中困難 我們已經有了出發的勇氣 只缺了再多一點的訓練

原本是決心要下天池就搭接駁車回大仙寺的，但看看跑錶，WoW~只差3Km就能跑到半馬的距離了耶，大家馬上有志一同的全票通過一起跑到半馬再棄賽，殊不知.........錯誤，就是從這裡開始!!!開心跑到21K左右，看看「崁頂」，咦~沒有接駁車也沒有同伴ㄟ，心想應該是坐上車去開車了吧，小編就與身邊另兩位跑友再一起從跑走一直變成走路的走到26K才順利坐上接駁車。在坐上接駁車的那一瞬間也達成一個特殊成就，第一次團練DNF (Did Not Finish；出賽但未完賽)。 

一起出發、一起到達、一起嗑美食

大團練結束後，跑友提議一起補一下，就衝去關子嶺的『原味山產美食』嗑一下香嫩好滋味的桶仔雞啦。聽說是2015年溫泉美食節的冠軍，吃完的心得是，不只桶仔雞好吃，關子嶺桂竹筍、炒山豬肉、鹹酥過山蝦、鐵板古味豆腐、筍湯雞油，美食樣樣精彩，今天不只練到腿力，味蕾也有刺激到哦!!!  

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