<本篇要總結羅維銘本次參加3100英里賽所締造的認證紀錄與個人紀錄。

國家紀錄1000英里：15天又8小時43分2秒

*備註：羅維銘這個成績打破11年前自己締造的國家紀錄，但並未打破亞洲紀錄。亞洲紀錄仍是由日本超馬女將沖山裕子所締造的14天又20小時54分10秒。

在國際超級馬拉松總會（IAU）的系統下，目前收錄的世界紀錄有十項：6小時、12小時、24小時、48小時、6天、50公里、100公里、100英里、1000公里和1000英里。本場3100英里賽也有申請IAU賽道丈量，所以這個1000英里紀錄毫無疑義也是IAU系統認可的紀錄。

亞洲紀錄2000公里：19天又5小時51分51秒1550英里（半程）：24天又2小時32分0秒3000公里：29天又1小時18分12秒2000英里：31天又3小時11分29秒4000公里：38天又15小時31分17秒4500公里：43天又15小時51分11秒3000英里：47天又2小時56分1秒3100英里：48天又11小時52分1秒

*備註：1000英里以上每年固定舉辦的賽事目前僅有此一場，因此認證單位即為Sri Chinmoy Marathon Team。

製圖：曾令明里程標示按實際距離比例繪製羅維銘的3100英里成績，位於 歷代個人最佳成績排行榜的第24位，亞洲選手第1位。

歷代個人最佳成績排行榜 前25傑製表：曾令明 55歲以上年齡組，羅維銘位於歷代第1位。

製表：曾令明個人紀錄連續日跑量100公里以上： 連續45天 連續穿ｙ拖跑步最長紀錄： 3532公里，34天又5小時

羅維銘在比賽穿過的全部ｙ拖本文資訊來自－大會官網https://3100.srichinmoyraces.org/德國超級馬拉松協會數據統計https://statistik.d-u-v.org/自我超越3100英里賽事介紹https://reurl.cc/EZK22R賽事創辦人Sri Chinmoy的故事https://reurl.cc/zWybba