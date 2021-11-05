Gene Dykes 如何成為世界上跑最快的 70 歲跑者？

Gene Dykes 在 2018 年傑克遜維爾馬拉松，以 70 歲之姿跑出 2:54:23，成為史上跑最快的 70 歲跑者（圖片來源：Strava）

Gene Dykes 是一名出色的運動員，在保齡球場上有 4 次獲得滿分（300分）；高爾夫球場上，曾在 70 桿打出 68 桿；2018 年，更在馬場上以 70 歲之姿跑出 2:54:23，成為史上跑最快的 70 歲跑者！你可能會好奇，自從創下馬拉松紀錄後，Dykes 在做些什麼？

他做了非常多事，但因為 2019 年越野跑摔倒肩部骨折、2020 年遇到疫情大爆發，以及今年 8 月下旬大腿膕繩肌受傷，因此他的賽事計畫比預期地要少。現年 73 歲的 Dykes 原本希望在 10 月初倫敦舉行的「WADA WMM Age Group Championships」達到2021 年的高峰，並在 8 天後的「波士頓馬拉松」取得勝利。然而，他卻在 8 月底「 Hood To Coast 人車接力賽」拉傷了。

Gene Dykes 在今年 8 月底參加「 Hood To Coast 人車接力賽」，團員們都是 70+ 的跑者（圖片來源：@TheUltraGeezer）

而 10/3 舉行的「倫敦馬拉松」原本是不打算跑的，但 Dykes 抑制不了想站在起跑線的慾望，最後以5:37:56 蹣跚地走回終點； 到了 10/11 的波馬，他希望能連續第四年拿下分齡組冠軍，跑的時後他覺得腿的感覺不錯，並決定以完賽時間 3 小時 30 分的速度來配，最後以 28 秒之差，輸給 Mike Wien 的 3:29:34。不過他的地位將面臨挑戰，就在上個月有其他 70 多歲的跑者突破 3 小時，如阿姆斯特丹的 Jo Schoonbroodt（2:56:37）和倫敦的 Michael Sheridan（2:59:37）。

明年 4 月將滿 74 歲的 Dykes 為了做好準備病治療生病的身體，計劃從 11 月中旬到 12 月中旬整整一個月休跑，並希望在明年 1 月佛羅里達州的「那不勒斯半程馬拉松」重返賽場。在此，Dykes 和國外跑步雜誌 PodiumRunner 分享了過去三年來的跑步經歷，以及他在過程中所學習到的事，同時加入教練 John Goldthorp 的想法。接下來，就讓我們來認識這位超強爺爺！

讓我們一起來認識這位超強爺爺 Gene Dykes（圖片來源：PodiumRunner）

73 歲超強爺爺 Gene Dykes

Ｑ：為何當您受傷時，還去跑倫敦馬和波馬？

在倫敦馬之前，我的教練、家人還有妻子都不希望我去跑，但我的臉書好友都說：「跑、跑、跑」。當時我認為我跑到 6、7 英里（約為 9.6 公里、11.2 公里）就會棄賽，但我仍繼續前進，即使我的大腿膕繩肌不允許我跑低於 10:15／英里（將近 6 分半／公里）的速度。接著我跑波馬，但我可以感受到我的腿好了一些。

Ｑ：在您第一次請教練之前，當時 60 多歲的你跑步已經很強了，想問請了教練之後有什麼改變？

我原本是 3:29 的馬拉松跑者，接受訓練 6 個月後，我在波士頓馬拉松跑出 3:09 的成績。當我自己訓練自己時，我常跑距離很長、速度很慢的里程，搭配偶爾的 800 公尺跑道訓練，如果訓練完覺得酸痛，我總會想對我這樣的老人來說最好要休息；而接受約翰教練的訓練後，我一週訓練 6 天，這其中當然有一些是恢復跑，但他讓我比以前每英里配速快了一分鐘。教練幫我預設目標時，艱辛的訓練是免不了的，但我發現我的能力比自己想得要大，我只需要聽從教練提供的專業知識。

Ｑ：您每週大約跑 45 到 50 英里（約 72-80 公里），對比您的快速地完賽時間，這樣的跑量似乎算低？

這是平均值的問題，它掩蓋了中間的變化。我在 2016-2018 年總跑量將近 2800 英里（約 4500 公里），平均每週跑 53 英里（約 85 公里），但其實我中間參加了許多超馬賽事，所以平均訓練才會是 45 到 50 英里。

Ｑ：您跑了許多超馬賽事，所以您是先練「耐力」再練「速度」？

我可能再也不會有像 2018 年那樣的成績了，那一年我參加了 43 場比賽，其中只有 7 場是超馬，因為我幾乎週週有賽事，並以比賽代替一週之中較難的速度訓練。

Ｑ：今年非常具有啟發性，您先放棄 256 英里越野賽，跑了世界最好的 50K、一英里賽，接著又跑 100 英里，並在「USATF Master」的三場場地賽獲勝，然後又在八月底跑了 Hood to Coast 人車接力賽。我想問的是，這些是屬於一個賽事計畫，還是像是一個孩子在糖果店裡狂奔？

我想大多數的時候都沒有偉大的計劃。每年 11 月我都會去看我有興趣的比賽列表，不管是為了娛樂還是為了競賽，並將最重要的賽事記在日曆上。這麼多比賽，但時間是那麼少！我曾想過，如果我不要比賽那麼頻繁，我的表現可能會更好，但在 2018 年我連續 16 週都參加比賽，而每週都變得更快，那何樂不為呢？

今年 Gene Dykes 放棄了 256 英里越野賽，卻也跑出了世界最好的 50K（圖片來源：Runner's World HK 跑者世界）

Ｑ：如果 2021 年是完美的，你原先在倫敦馬與波馬的目標是什麼？

年初的夢想是在倫敦馬創下世界紀錄，並在波馬獲勝，如果從時間來看分別是 2:54 和 3:07。但事實證明，這絕對是不現實的，在充滿傷病和沒有賽事的 2020 年之後，我在 2021 年退出了許多比賽，我很早就意識到我不會在倫敦創造紀錄，但在腿傷之前我仍認為能夠在倫敦與波士頓獲勝。

Ｑ：未來計畫？

有時我想我應該停止嘗試打破紀錄，或許我應該玩得開心就好。明年我可能會努力恢復體型，並跑得更快，在 2023 年也就是我 75 歲時，我將嘗試做 2018 年所做的事，我會優先考慮我認為能獲得分齡組紀錄的賽事，以及大型錦標賽。

Gene Dykes 表示明年會努力恢復體型，並希望能跑得更快（圖片來源：PodiumRunner）

教練 John Goldthorp 怎麼說？

Ｑ：什麼樣的訓練適合 Gene ？

Gene 喜歡比他目前 5K 配速慢 60-90 秒的「一般有氧」跑步，而且他確實喜歡長跑。通常我們會將耐力訓練和短距離訓練結合成更長的訓練，一天我們可以列出許多方案，隔天他會以非常慢的慢跑作為恢復。

Ｑ：Gene 跑了許多超馬和其他賽事，「恢復」在他的訓練計畫扮演什麼樣的角色？

確實，年紀較長得運動員需要更多時間恢復，但有時候 70 歲的退休人士修復得比年輕職業選手還要快，我的馬拉松運動員目標是每週進行 2 次較難的訓練，其他都非常簡單。Gene 傾向每週跑 5-6 天，這取決於他的園藝和高爾夫球計畫。

Gene Dykes 除了喜歡長跑外，還喜歡打高爾夫球與園藝（圖片來源：@genewdykes）

Ｑ：間歇跑、節奏跑和場長跑等的配速為何？

我更喜歡通過感受到「努力」而非「速度」來幫我的運動員訓練。Gene 的特別之處在於，他能以每英里僅比 5K 配速慢 35-40 秒的配速跑馬拉松，其他人通常要慢個 50-60秒，或是再更慢的速度。因此，我將許多艱難的訓練目標定為接近他馬拉松的目標。而 Gene 也不會強迫自己，在訓練初期，他常認為自己無法完成訓練計畫，但當他熱身時，他通常會發現自己其實可以。而 Gene 也是傾聽自己身體聲音的大師，如果有必要，他會毫不猶豫地休息一整天。我無法告訴你他進行了多少次輕鬆訓練，因為我後來才知道當他感覺良好時，他會出去跑個 23 英里（約 37 公里）。

Ｑ：對於 Gene 的比賽行程表，您怎麼看？

如果說 Gene 的比賽時程沒那麼正統，這是委婉的說法。2017 年他在 3 個月內跑了 3 場 200 英里（約 320 公里），並經常在其他週末參加賽事，但這或許有助於他的成功。在訓練初期跑超馬讓他有了巨大的耐力，接著大約 8 週的時間，他用更短的比賽和更快的長跑來提高他的乳酸閾值和跑步效率。

Ｑ：我猜 Gene 的賽事並不符合您的理想，您是如何掌握住他？

追根究底，我們只有一種生活，那就是我們需要做能帶給我們快樂的事情。Gene 喜歡冒險，並透過跑步看世界，他結交許多朋友，也啟發了許多人，如果我說，「不，你必須堅持一種訓練和比賽方法」，那我就不會是像現在這樣採取以顧客為導向的教學方法。我是來支持 Gene 的里程，這代表有時要讓他走他的路，有時我會試著輕輕地將他推到軌道上。

教練 John Goldthorp 說他會繼續支持 Gene Dykes 的跑步之旅（圖片來源：Runner's World）

看完以上的採訪，可以發現兩人正是「伯樂相馬」的絕佳案例，相信有這樣支持自己的教練，Gene Dykes 的這趟既瘋狂又激勵人心的旅程，將會繼續下去！

參考資料：PodiumRunner

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