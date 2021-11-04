2022杏輝宜蘭永續城鄉馬拉松 林昀儒號召跑友一起來！

報名費將捐助宜蘭縣體育會做為發掘優秀基層選手培養

宜蘭縣縣長林姿妙與杏輝醫藥集團李志文董事長26日共同簽署合作備忘錄，雙方合作打造極具宜蘭特色及口碑的馬拉松賽事；同時邀請「小林同學」林昀儒擔任宜蘭運動大使，號召全國熱愛路跑的鄉親朋友一起來宜蘭，感受路跑魅力。杏輝三年將投資『杏輝宜蘭永續城鄉馬拉松活動』800萬元贊助款，共同打造具宜蘭品牌特色及口碑的馬拉松賽事。特別邀請宜蘭在地長大「國民金孫」林昀儒，擔任宜蘭運動大使，暖心號召全國民眾一起加入跑步做公益行列，報名跑者的每一步都是公益的一大步。本場賽事共分四個組別，分別為全馬組42公里、半馬組21公里、10公里組與5公里組。

林縣長表示，宜蘭的好山、好水、好人情非常適合辦理大型體育賽事，而馬拉松運動已在世界蔚為風潮，本活動以『宜蘭永續城鄉』為品牌，代表縣府重視並推動永續環境綠化、基層運動、照顧弱勢族群等三大公益目標。另外在國內觀光一向名列前茅的宜蘭，更報名者還可以暢玩宜蘭一整年的機會，如此好康你如何能錯過呢?! 『2022杏輝宜蘭永續城鄉馬拉松活動』，自即日起開始透過筆記報名接受網路報名。宜蘭縣政府也將持續打造幸福、活力和健康的宜蘭。

活動官網：https://yilanmarathon.com.tw/

報名平台：https://irunner.biji.co/Yilansinphar2022

FB：https://www.facebook.com/Yilansinphar

責任編輯：Barry

資料來源：杏輝宜蘭永續城鄉馬拉松

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