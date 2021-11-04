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五屆奧運元老 Bernard Lagat 進行播報 妹妹在紐約馬首度亮相！

運動筆記 / Joanna

對兄妹倆來說，2021 紐約馬拉松將會是一場難忘的經驗（圖片來源：@geofthiru

這是一場在 2021 紐約馬拉松的「家庭事務」。當 Viola （Lagat） Cheptoo  決定要將「2021 紐約馬拉松」作為人生初馬時，她做的第一件事就是在WhatsApp 的家庭群組發送訊息。現年 32 歲的 Cheptoo 在一個跑步世家成長，她是 10 個小孩中年紀最小的，也看著哥姊們在田徑場與馬場上創造歷史。就在今年夏天，這個家中老么也決定邁向跑步生涯的下一階段。發完訊息後，Cheptoo 接著為家中排行第五的哥哥 Bernard Lagat 所說的話感到另一種興奮。「喔！我的天！你是認真的嗎？我會在那裡評論！」Bernard Lagat 說道。

Viola Cheptoo 生長在跑步世家， 她決定要將「2021 紐約馬拉松」作為人生初馬（圖片來源：Runner's World

五屆奧運元老的哥哥 Bernard Lagat 在此給一些新進跑友們一些科普，Bernard Lagat 是美籍肯亞中長跑運動員，他是美國室外千五、三千與五千的紀錄保持人，其千五成績更是歷代第二；他參加過五屆奧運，在千五項目摘下一銀一銅；2016 里約奧運，更以 41 歲之姿挺進五千公尺決賽，還拿下第五名！三年前，Bernard 將「2018 紐約馬拉松」作為人生初馬，並跑出了 2:17:20；三年後，也就是即將到來的 11/7，妹妹 Viola Cheptoo 將在同樣的賽道完成她的初馬，而 Bernard 將在 ESPN 擔任賽事評論。

Viola Cheptoo 的哥哥 Bernard Lagat 參加過五屆奧運，這次將在 ESPN 擔任紐約馬的賽事評論（圖片來源：Track & Field News

跑步世家的老么 Viola Cheptoo和大她 14 歲的哥哥一樣，Viola Cheptoo 也是一名中長跑運動員。大四時她拿下越野和千五的全美冠軍；2016 年她代表肯亞參加「世界錦標賽」和「里約奧運」，她在奧勒剛州舉行的在室內千五公尺決賽獲得第八，而里約奧運則在準決賽止步。在里約奧運之後，Cheptoo 曾在 2017 年受傷並換了教練，接著她搬到 Iten，並加入由 Julien Di Maria 主導的訓練小組，在持續恢復跑步的過程中，教練鼓勵 Cheptoo 進行更長時間的跑步，漸漸地，訓練有了回報。

Viola Cheptoo 也是一名中長跑運動員，曾在2016 年代表肯亞參加「世界錦標賽」和「里約奧運」（圖片來源：My BEST Runs

2020 年 2 月，Cheptoo 在義大利「那不勒斯城市半程馬拉松」首次亮相，並以 1:06:47 摘下勝利。「我的教練表示，『如果你不相信自己，那我想這次可以讓你了解你確實能跑好馬拉松。』」Cheptoo 說當時教練還預測她會在兩年內完成馬拉松，「我當時想，他是在開玩笑吧！」接著遇到疫情來襲，賽事取消、東京奧運延期，而原先以東京奧運為目標的 Cheptoo 繼續保持高水平訓練，但今年早些時候出色的表現使她改變了計劃。

2020 年 2 月，Viola Cheptoo 在義大利「那不勒斯城市半程馬拉松」跑了初半馬，並以 1:06:47 摘下勝利（圖片來源：Napoli Running

6 月 12 日，她在「紐約迷你 10K」以 31:39 獲得亞軍，僅次於 Sara Hall；賽後，紐約馬拉松大會和她聯繫，並詢問她今年秋天以紐約馬作為初馬的可能性。Cheptoo 和教練討論後，決定接受這個提議並調整訓練課表。「這個旅程很棒，到目前為止我已經藉由訓練建立了很大的信心。」Cheptoo 跑得速度超出了教練預期，而這件事讓她自己震驚，例如：兩個月前她在肯亞的山丘以 4:02/km 的配速完成 40K 長跑；9 月 12 日在德國「adizero：Roads To Records」半馬項目以 1:09:13 拿下第六。

今年 6 月 12 日，Viola Cheptoo（中）在「紐約迷你 10K」以 31:39 獲得亞軍，僅次於 Sara Hall（右），更獲邀以紐約馬作為初馬（圖片來源：RunnerSpace

「我決定在紐約這場馬拉松給自己一個機會！」 為了迎接這場挑戰，Cheptoo 也得到了哥哥 Lagat 的鼓勵與建議，「他一直告訴我要有信心，你已經訓練得非常好了。」「在比賽中每個人都會感受到同樣的痛苦，因此誰願意再忍受一段時間的痛苦並堅持下去，他們就會做得非常好。」而 Lagat 也正在為他的賽事評論做準備，如歷年紐約馬冠軍的表現、參賽精英跑者的故事等等，而他希望這一刻對兄妹倆都是難忘的。對 Cheptoo 來說，哥哥也將是她的動力。「我很確定，當我無法移動雙腿時，他將會跑到終點給我一個大大的擁抱。」Cheptoo 繼續說道，「這是一個很獨特的經驗，我不認為許多人能有家人在他們比的賽事中擔任評論，更不用說在那裡觀看比賽。所以，這將會很有趣。」

而問起她的目標，她想到他的四個哥哥都參加了馬拉松，但還沒有人在世界馬拉松大滿貫取得前三名，Cheptoo 有機會在她的跑步家庭首開先例。「我告訴我的兄弟，『如果我在那裡首次亮相，並在人生初馬挺進前三，那我將成為家族中表現最好的人之一。』」Cheptoo 展現了不畏懼追逐的精神，並鼓勵家族成員良性競爭。接下來，就讓我們在週日的賽事拭目以待吧！

參考資料：Runner’s World

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