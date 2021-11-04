賽事心得／紐約馬拉松 兩週年回顧

2019在美國跑了六大馬中的三大馬，波馬、芝加哥馬、壓軸的紐約馬，曾經以為是這麼垂手可得的賽事，卻在兩年後的今天還是這麼遙不可及（保留名額、抽籤、隔離、機票住宿貴）。

誰也想不到，紐約馬拉松的EXPO賈維茨會議中心在2020年竟然會變成臨時方艙醫院，所以更讓我珍惜著當下的每一天，看著今天Google相簿提醒著今天是紐約馬拉松兩週年紀念，所以有感而發來分享一下讓人回味無窮的紐約馬拉松賽。

2019的10/31從台灣到香港等待轉紐約的班機，趁著空檔去機場貴賓室享用免費肝醣超補的最後黃金時光，後來發現效果不太好，因為在飛機上不能消耗熱量，造成飛機餐都吃不太下⋯⋯

到了紐約機場已是凌晨了。之前就已經知道紐約治安不好，尤其是機場會有非常多的黑心司機騙錢，一定要坐機場排班的計程車才行，好險有台灣的好友耀臨在紐約機場等我一起共乘計程車，只是他的班機先到等了我們三、四個小時（真是感動）。充足的睡了一個美好的夜晚，第二天就是前往EXPO賈維茨會議中心領取美國夢最重要的物資了。

這次跟東馬、芝加哥馬一樣是用成績報名所以一樣是第一區出發，不然號稱美國最大規模的馬拉松共有三區且分時段出發，出發後肯定是人擠人。

這次我家先生一樣也有中籤，又可以一起再度聯手攻下一個六大馬賽事了，展覽館裡面太多太多好看好買的東西了，足足逛了快三個小時，只可惜口袋不夠深並沒有貢獻太多的GDP。

展覽館對面就是當時最新的景點Vessel蜂巢觀景台，還有附近好多的快閃景點，因上次來紐約玩時很多地方都去過了，所以這次就屬於慢遊行程如中央公園餵松鼠🐿️，布魯克林大橋漫步，華爾街公牛等等。

很快的紐約馬拉松賽到來了，兩小時前就要到會場進行安檢，而且比賽路線: 起點→史坦頓島，沿途經過布魯克林、皇后區、布朗克斯區★ 終點→抵達曼哈頓的中央公園西側，所以前往史坦頓島的路上塞爆了，抵達會場後等待時天氣實在太冷了只有六度，會場有提供貝果熱咖啡等還有毛帽，我們每個人都拿了一頂拍照留念，很開心。

短暫的互相打氣接著就要前往各區的出發點了，老實說真的像迷宮一樣，我上完廁所繞來繞去又走回原點，竟然要花費20分鐘才可以走到1區，差點錯過了閘門管制時間。

因為是首屈一指的六大馬賽事，紐約州政府一樣是大手筆的出動了好多的直升機進行直播拍攝，起跑是用砲聲來代替鳴槍，實在是震撼人心。

接下來就是體驗美好的紐約馬拉松賽了，因為是第一區所以前面只有邀請的菁英選手（根本不會有被追到的問題）接著就是同區的選手互相競爭較量，氣候偏低跑起來真的非常的舒坦。

一路上都是4:20-4:25配速穩穩地前進，跑到了30K左右，自己預感應該有機會P B，所以一樣開心著享受著比賽的過程。

但從36K開始,一路爬坡到38K左右，簡直比波馬的心碎坡還要漫長還要痛苦，這根本就是心酸腳痠坡⋯大家的臉也開始變得不太好看。

一路上好多老外爆了停下來在旁邊大叫，我也從這時開始拖垮了我的整個配速，印象中有掉到快五分速，終於38K攻頂了，但緊接著最後1.5公里卻是一路上坡到終點⋯我終於懂為什麼好多人說紐約馬是很難、非常難跑的賽事了。

最後成績3:15:55，果然沒有如願地更新自己的P B，但我卻得到了一個全力以赴才能擁有的最甜美的大蘋果獎牌，還有一件充滿榮耀的紐約馬披風。

晚上的慶功宴，累到沒什麼胃口，所以我們找了一家華裔的餐廳點了特別的晚餐來慰勞一下自己得到了兩顆大蘋果。

希望疫情趕快的結束，大家才可以繼續有夢想去征服全世界的馬拉松大賽，也祝福大家都身體健康才有體力繼續勇闖天下。