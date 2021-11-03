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田中馬13號舉辦心田中音樂節 捐4000台斤米給防疫英雄

運動筆記 / Run For TAIWAN

糜先生樂團2020年曾在心田中音樂節開唱。

台灣四大國際品牌馬拉松之一的「台灣米倉田中馬拉松」（以下簡稱田中馬），今年改為線上跑活動(活動網址：t.ly/Iut0)，11月熱情開跑，開跑第一天就已達成第一階段4000公里目標，大會將在11月13號舉辦的心田中音樂節上，捐出4000台斤的米給防疫英雄，也邀請民眾們一起共襄盛舉，聯手跑滿16萬公里，讓你的每一步都算「樹」。

田中馬現上跑主會場已於11月1日正式開啟。

田中馬今年與富邦金控跟三光米推出「跑步捐米」活動，當跑者的總累積里程達4000公里時，大會將捐出4000台斤的米給防疫英雄，由於疫情持續趨緩，指揮中心先後宣布10月19日戶外運動可脫口罩、11月2日室內運動可脫口罩等鼓勵民眾運動的措施，不到24小時的時間，田中馬便已達成這個初階目標。

當跑者的總累積里程達4000公里時，大會將捐出4000台斤的米給防疫英雄。

田中馬的下一個目標，是呼應富邦「Run For Green」計畫，跑者每跑滿40公里，就可以向富邦金控兌換一棵樹，跑者可自行選擇種樹地點及樹木編號，並能透過線上服務平台看到這棵樹的成長過程，邀請民眾一起「種樹護地」，在路跑強調健康之餘，更是做了一場非常棒的環保減碳教育推廣。

跑者每跑40公里，富邦金控就會在臺灣的海口海岸地種一棵樹。

田中馬創辦人鄭宗政表示，對於民眾踴躍參加田中馬的十周年活動，心中只有滿滿的感動，除了感謝目前的2000名參與者讓捐米目標首日就達標，也不忘感謝先前願意用實際行動，支持防疫英雄跟田中在地運動團體的1000名保障名額公益選手。

田中馬創辦人鄭宗政感謝熱情的參與者。

鄭宗政說，田中馬今年雖然因為疫情取消實體賽事，但仍會延續之前的傳統，將在11月13日的下午2點半至5點間，在田中鎮龍江館前草坪舉辦「心田中音樂節」，屆時包括戴曉君、打狗亂歌團等樂團都將現場演唱，同時也將在典禮中公開捐贈4000台斤的米給防疫英雄，歡迎大家一起來共襄盛舉。

田中馬十周年雖取消實體賽事，但對比2020年田中馬實體賽事與線上馬並行，當時線上的參與人數約2000人，2021年田中馬第一天的參賽人數，便已達到這個目標，後續參賽人數預估也將直線飆升，顯見民眾對賽事的熱愛不減，連曾來田中演唱的知名樂團糜先生等人，都有報隊參賽。

一場成功的賽事，必不可少的就是贊助商的大力支持，今年除了富邦金控跟三光米外，也邀請H2U永悅健康提供跑者「健康指引」服務，運動健身的同時又能達到個人防疫，維持健康，以及泰山企業、王品集團、水根肉乾、立適得、喜年來、維力、飛力等廠商也熱情贊助有上傳紀錄的選手限量澎湃完賽禮包，供選手可選擇是否要領取（需自付物流處理費200元），原作、台生、H2U永悅健康等贊助商也熱情贊助，相挺這場十周年的賽事。

田中馬

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