紐約馬拉松疫後回歸 首屆元老級跑者將再披戰袍

1970年9月13日，就在查登柏格即將升上高三（12年級）的前一天，他在美國紐約中央公園列隊參加第一屆紐約馬拉松賽事，當年有127名選手共襄盛舉，而他是順利完賽的55人之一。

2021年11月7日，現年67歲的查登柏格（Larry Trachtenberg）將現身挑戰第50屆紐約馬拉松賽，這回有3萬3000名跑者將齊聚紐約史塔登島（Staten Island）的韋拉札諾海峽大橋（Verrazano-Narrows Bridge）。

查登柏格在位於俄勒岡州尤金（Eugene）的住家接受電話訪問時表示：「我不會在波士頓、倫敦或其他地方參加馬拉松賽，只會在紐約。」

才華橫溢的越野運動員查登柏格1970年在「紐約時報」看見關於紐約馬拉松賽的廣告。當時，他習慣為2英里（約3.22公里）的賽事進行訓練，而不是26.2英里（約42公里）的長跑，因此他想知道，自己能不間斷地跑這麼久嗎？能跑這麼久不喝水嗎？

查登柏格決定報名。他一直在尋覓新方法測試自己的耐力，且仍然保留著他在1969年贏得體能競賽的剪報。

在比賽前兩週，他搭乘地鐵前往布朗克斯（Bronx）範科特蘭公園（Van Cortlandt Park），預計參加半程馬拉松賽事。他說，這感覺還算容易。他認為他要做的，就是將距離增加一倍。到了比賽前一天，他決定離開跑道，然後跑了7.5英里穿越中央公園。

查登柏格談到51歲那年寫下在參賽前幾週狀況的筆記，說他覺得很搞笑。他當年所做的訓練，幾乎都是教練會告訴馬拉松選手在比賽前不要做的事情，「我根本不曉得呀！」

查登柏格後來以3小時22分4秒的成績獲得第32名，足以拿到一面獎牌，他在整場比賽中沒有停下來喝水。他說：「我記得最後有免費的蘇打水，想喝多少就喝多少。我記得我最後喝了6罐，那是我的報酬。」

10年後，他才意識到自己1970年參加紐約馬拉松賽是「非凡」的成就，因為別人為他的參賽經驗感到驚訝。他說：「我那時沒拍下任何照片，因為我不認為這會在50年後成為什麼大事。」

紐約馬拉松原本只是在中央公園的小型賽事，從1976年開始，路線拓展到整座城市的5個行政區，後來成了全球規模最大的馬拉松賽。在過去49屆比賽中，共有128萬3005名選手完賽，享受著數以百萬計觀眾和志工熱情歡呼。

不過，自1975年以來，查登柏格就沒有在中央公園跑過步，1978年起就沒參加過馬拉松賽。在疫情之後回歸的紐約馬拉松將迎來第50屆賽事，儘管已年近70，查登柏格仍不想錯過這場盛會。

紐約馬拉松賽總監梅特勒斯（Ted Metellus）說：「當大家想到一項持續長達半世紀的活動，那是累積50年的共同記憶。不僅是對跑者，對志工、社區和與會人士都別具意義。」

他說：「對於紐約馬拉松賽，每個人或多或少都有些故事。今年的賽事將像是全球最大的一場校友會。」