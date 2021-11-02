羅布森伴城路跑重啟報名 台中站打造全台首場低碳路跑賽事

羅布森伴城路跑主視覺。

原訂今年十月舉辦的伴城路跑，因疫情影響延期，大會公佈將於2022年3月13日在臺中中央公園與大家重新見面；因應活動月份的調整，活動也正式更名為「羅布森伴城路跑 參春墩-台中站」，即日起正式開放報名，歡迎各界跑友與我們一同跑起來，參與全台首場低碳路跑賽事，實踐「低碳、友善、關懷」的美好理念。

羅布森伴城路跑是一場跑在城市的公益賽事，長度共分為4K、12K、21K，首場舉辦在去年剛落成，有「台中之肺」美稱的中央公園，賽事路線亮點眾多，除了跑者能跑上連結水湳及中科的科湳愛琴橋，飽覽國道一號及74號快速道路的車流風光；賽會釋出600個公益名額提供身障者與陪跑者免費參賽，並將交通維安車輛全改為電動車，飲食方面全程供應蔬食，製作專屬環保水杯，減少一次性紙杯使用後製造的垃圾，希望打造一場全國最低碳排放量的路跑賽事，所有的規劃都堪稱路跑賽事的創舉。

羅布森伴城路跑的交通維安車輛，將一律為電動機車。

羅布森伴城路跑「參春墩-台中站」的賽事名稱由來，緣起於羅布森對於文字美學的追求。「參春墩」是取其賽事月份、季節及地區三點特色來命名；三月、暮春、與台中市的舊地名「大墩」，為台中站誕生了詩意的名稱。「伴城路跑」的首站之所以必須要選定台中，是因為羅布森股份有限公司是從台中市起家的在地企業，第一站毫無懸念的從「家」起跑，更是希望鼓勵跑者們能夠飲水思源、不忘初心的向前邁進。

羅布森董事長汪世旭愛上跑步已經三十多年。

羅布森董事長汪世旭表示，羅布森是對環境、對社會、對人群友善的企業，希望將「低碳、友善、關懷」的精神，帶進這場賽事當中，被問到為何想要舉辦這場路跑，他透露愛上跑步已經30多年，前幾年更成為一位視障陪跑員，「想舉辦伴城路跑的動機很簡單，希望可以做到傳遞友善的理念。」臺中市政府表示，非常認同羅布森伴城路跑「傳遞友善」的理念，與市府積極推動酷運動、打造酷城市的心意不謀而合，也透露2022年臺中市將舉辦「身障運動會」，鼓勵市民養成運動好習慣。H2U永悅健康股份有限公司董事長陳俊嘉則表示，永悅健康傳遞的精神是H To You，H代表的是兩個H，分別是快樂（Happy）跟健康（Health），與賽事傳遞低碳友善的精神不謀而合。

「羅布森伴城路跑」由羅布森樓梯升降椅主力贊助。

「羅布森伴城路跑」品牌由羅布森股份有限公司創建，羅布森股份有限公司、H2U運動筆記及臺中市政府運動局主辦，羅布森樓梯升降椅主力贊助，詳細報名資訊請洽羅布森伴城路跑官網https://run.lobsanglift.com