田中馬十周年熱情開跑 邀民眾種樹捐米作公益

台灣四大國際品牌馬拉松之一的「台灣米倉田中馬拉松」（以下簡稱田中馬），今年改為線上跑活動，11月熱情開跑，今年除了活動網頁有許多趣味互動性、IP商品設計別出心裁外，「跑護台灣」主題活動更是引發許多話題，邀請全台灣的民眾在後疫情時代，也能一起跑步作公益，走出戶外，讓身心更加健康。

田中馬十周年改為線上跑活動，往年的田中馬吉祥物「阿草」帶頭領跑。

田中馬十周年改為不限地點、不限里程、為期一個月的線上跑活動，不僅活動網頁（https://irunner.biji.co/track/1182）有滿滿的遊戲化巧思；IP商品上也推出賽事全新視覺IP，延伸周邊系列商品；就連往年跑者印象最深刻的賽事補給，今年也因應改為線上跑，與贊助商們推出專屬好禮，希望跑者能感受田中鄉親「9澎湃」的心意。

田中馬今年也參加富邦「Run For Green」計畫。

田中馬拉松身為台灣四大特色馬拉松，前陣子更在眾多粉絲支持之下，迎來「臺灣品牌國際賽網路票選」冠軍，原因除了鄉親熱情跟補給美食，兼顧環保公益也是一大原因，今年除了與富邦金控跟三光米推出「跑步捐米」活動，也參加富邦「Run For Green」計畫；「跑步捐米」是當跑者的總累積里程達4000公里時，大會就將捐出4000台斤的米給防疫英雄；「種樹護地」則是跑者跑滿40公里，就可以向富邦金控兌換一棵樹，跑者可自行選擇種樹地點及樹木編號，並能透過線上服務平台看到這棵樹的成長過程，在路跑強調健康之餘，更是做了一場非常棒的環保減碳教育推廣。

跑者的總累積里程達4000公里時，大會就將捐出4000台斤的三光米。

今年田中馬廣邀各界民眾跑出戶外，活動採不需報名且不需費用的形式，也沒有完賽里程的限制，就算不是專業跑者也能輕鬆參與，參加者可以透過Garmin或MapMyRun做數據串聯，也可手動上傳截圖（需包含日期、距離、花費時間）至網站，供賽會人員審核紀錄，只要審核通過，便能領取限量的澎湃完賽禮包(須自付物流處理費)。

今年的澎派完賽禮包有滿滿的心意。

今年的澎湃完賽禮包，包括富邦金控陶片紀念獎牌、泰山十穀寶與twist water環保包裝水、H2U健康BOX、王品牛排消費套餐贈酥炸軟殼蟹‧干貝兌換券與西堤牛排消費滿千贈松露脆薯兌換券、立適得® Lyprinol® 膠囊、水根肉乾X田中馬能量包、維力炸醬麵、喜年來海鹽芝麻餅隨身包、飛力抗摩擦保護霜體驗包等，內容非常豐富；此外，線上跑分享成績也可參加抽獎，包括原作虎年精選禮盒/升級嚴選干貝套組、CHAIRMAN章大槌按摩槌、施巴5.5運動沐浴乳組、 西堤牛排經典套餐禮券等，希望跑者能感受到滿滿的心意。

田中馬歷年來都被稱為「台灣最有人情味的馬拉松」，每屆的賽事名額都迅速秒殺，而今年十週年因遇疫情以線上跑形式舉辦，採不限額、免費免報名，全新線上跑模式人人都能參與田中馬線上跑盛事。