跑步小品／真男人到底怎麼看素人跑者？

「有人覺得競技運動員是另一個世界的人，看完這本書，我覺得你們才是另一個世界吧？！」（笑…真男人很坦白的說，當他拿到《一起出發，一起到達！》書稿，就覺得「又是這種書…，這是跑步嗎？」

從有點不屑到嫉妒、羨慕

從一開始的有點輕蔑、不屑，到後來「最後發現我的鄙視感，不願意承認的某些感覺是來自於我的嫉妒，因為我沒有做過這樣的事，也沒有這樣的感受。」他說：「在跑步的過程中，很多人會感受到孤獨感。別人沒辦法幫你、推你，也沒辦法請別人撐著你跑，因為這樣犯規。

『一起到達』這件事有種幸福感，如同家庭，組織一個家庭會有幸福感，這是心靈上的感受；競技運動卻沒有這樣的感受，比較多的是競爭…。」「看這本書我很羨慕，我羨慕一個team的感覺，因為她有這麼多夥伴陪她一起做這件事。台灣的運動選手，常是家裏不支持、老師不支持，同學會說，你跑步是以後要去當郵差嗎？ 老師說，跑步能當飯吃嗎？以前我會回答我都不吃飯，我吃麵啦，現在我可以拿著這本書說，你看這些人不是都吃飯，跑得比我還多！跑步的確會帶來幸福的感覺，但我們的教育文化中卻沒有這樣的教育。」

「走過茫茫戈壁，都是姊妹兄弟！」我們的感情真的好到不行啊～～～

這是真男人張嘉哲在10月30日《一起出發，一起到達！》新書發表會，十分坦誠地表達他的讀後感。他是這本書裡唯一一位和戈壁挑戰賽沒有任何關聯的作序者，我請他寫序的初衷，是因為想知道像他這樣的專業運動員，是怎麼看我們這群素人跑者呢？

有人想聽競技運動員說話 讓我非常開心！

沒有想到這樣的想法令他很感動！「因為很少人想聽我們講話，台灣參加奧運馬拉松項目已有九人，但卻只有一個人出過一本書，國外出了那麼多競技運動員的書，為什麼台灣沒有？可能我們也不太會講話，但有人聽我們說話時，我們是非常開心的。很高興有機會向大家推薦、分享這本書！」「很多人覺得我喜歡與社會互動，競技運動員總是覺得自己很可憐孤獨，那是因為我們根本就沒有走出來…」

對於書中，為了絕不能成為「歷史罪人」，一定要完賽，讓台大再一次獲得連年都得到的「沙克爾頓獎」，張嘉哲說：「我一直無法理解為什麼為了一個獎要吃止痛藥？甚至打類固醇？為什麼她的隊友沒有阻止她？沒有為她的身體健康、未來可能無法跑步，或生命安全而阻止她做這件事？我不了解，但我可以理解，因為為了一個想要完成的心願，有時候我們就會這麼幹，會做愚蠢的事！」

當隊伍中出現「瓶頸」，真是一起到達的大考驗！

從工作到學習享受、品味跑步

跑了24年的張嘉哲如今回首，不同年齡看待跑步會有不同的眼光。從他的角度來看我們這群素人跑者並非肉腳或幼幼班，而是像小朋友，當很著急地想著不能成為千古罪人、一定要獲獎的時候，就變成是在求生存，而不是享受跑步。張嘉哲回想年輕時，只知道比賽、拿獎金，國高中時跑步像是一項作業，後來則像是工作，拿了獎牌、獎金後，往往有人問曾經比了什麼比賽，卻記不起來，回去翻獎狀才知道。如今的他，認為跑步一定要能融入生活、能享受這個過程，現在他形容自己對跑步像美食家品嘗美食或喝紅酒一樣挑剔，「這是品味學習的過程，希望最後跑戈壁時能欣賞那片星空…。」

台上三人的表情還真有趣！你錯過了嗎？這個星期六還有一場分享會喔！

👉看張嘉哲在《一起出發，一起到達！》推薦序「以跑步體驗人生」

《一起出發，一起到達！》新書分享會 🏃‍♀️🏃🏻🏃‍♀️🏃🏻‍♂️🏃‍♀️🏃🏻

👉時間：2021年11月6日（六）15:00～17:00

👉地點：森林跑站 （台北市大安區新生南路二段60號）

👉主題：那一年，我們一起去跑了一場戈壁挑戰賽……

👉趙心屏（本書作者）x郭瑞祥（台大管理學院教授）x黃張維（「耕跑團」團長/耕薪都市更新公司董事長）

🔖 報名網址：https://reurl.cc/Q6WGvZ

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