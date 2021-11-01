跑團天地／晨跑尬一下 北回慢跑協會測10K

今天晨跑尬一下的小編來參加嘉義北回慢跑協會每月一次10K測驗(冬季10K、夏季5K)，而今天比較特別的是適逢110年全運會剛舉辦完不久，代表嘉義縣市參加馬拉松的選手順勢舉行分享會，為選手加油與鼓勵。

代表嘉義市參加全運會的選手分別為：黃茂璟、張啟章

代表嘉義縣參加全運會的選手分別為：李建城、麥文欉

他們分別在110年全運會馬拉松跑出 :

李建城 (2:56:59)

黃茂璟(2:59:38)

麥文欉(2:59:55)

張啟章(3:13:37)

透過菁英選手的經驗分享，讓素人跑者可以更知道如何訓練以及在目標賽事來臨前要如何飲食，畢竟現在是科學化訓練的時代，了解如何練、為何而練、如何吃、如何恢復，是很重要的事，因為恢復比訓練重要。

另外今天的北回測10K路線為：《繞嘉義市體育場(體育路)-->大雅路-->崇仁護校-->環潭公路-->小雅路-->立德街-->日新街-->回到體育場再繞一圈》

賽前會先記錄姓名，以便成績紀錄，不管是不是北回慢跑的會員，都歡迎來一起測驗一下唷！從唱名到講解路線、鳴槍起跑，為簡單而隆重的儀式感，按錶起跑後，就是場跟自己的比賽，檢視自己平時訓練的結果。

因為小編打定主意就是一路用自己最快的速度跑，可說是完全沒策略的戰術，大雅路一路上坡的路很虐心，但越可以撐過，等到蘭潭環潭公路會輕鬆不少，因為會變成較多的下坡。最後跑出52分25秒的成績，對小編來說算是滿意的成績，多出的遺憾(2:25分)，就留在下次再來突破50分吧。

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