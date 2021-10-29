2021田中馬十週年 熱情選手澎湃完賽禮包開箱！

2021年度臺灣品牌國際賽網路人氣票選冠軍『台灣米倉田中馬拉松』(以下簡稱田中馬)，今年歡慶十週年，因疫情緣故取消實體賽事，以全新的線上跑形式與大家相見！先前我們開箱了十週年限量『保障名額公益選手組別』會獲得的十週年紀念品，這次，我們將對一般選手只要上傳跑步數據，都可獲得的限量澎湃完賽禮包，來一個完整的開箱介紹。

1. 田中馬｜富邦金控 陶片紀念獎牌

富邦金控與田中馬期許能在賽事中落實綠色、環保，雖然今年田中馬取消實體賽事，但希望也能從線上跑的紀念物資做起，田中馬紀念陶片獎牌與田中窯陶藝工坊-台灣工藝之家葉志誠製作，全新賽事主視覺加上手工陶片製作，不另外上色上釉，省去多餘的加工，讓陶片獎牌的呈現更加質樸、貼近人心。

2.泰山十穀寶、泰山 twist water 環保包裝水

泰山十穀寶內含十種天然穀物，零脂肪輕食，每罐僅144大卡，內含的超大顆栗子，口感更是香綿鬆軟，100%無防腐劑，耐久保存又安心；另一款330ml的泰山 twist water 環保包裝水，從田中馬第一年就陪伴我們到現在的第十年，是越喝越有感情的瓶裝水！環保方面則是設計輕鬆扭轉瓶身，縮小回收體積，不僅減少塑料及碳排放量，也增加回收空間，支持綠色消費守護地球。

3.H2U健康BOX

H2U永悅健康是數位健康的領航者，提供企業職場數位健康服務解決方案，更為企業職場員工與家人研發各式健康商品。旗下擁有早安健康、筆記網路、eXpert 職場健康、伊克希曼健檢系統等品牌。提供最完整數位健康解決方案。此次為田中馬量身打造的H2U健康BOX中，內含郭台銘郭董及郭媽媽強力推薦的參沛飲-花旗參滋補飲1瓶；長效防護的療肺草-滋補飲1包；添加多種礦物質與維生素的幾分鹹海鹽錠10錠；以及正港MIT製造、吸濕+排汗+抗菌的BIJI筆記訓練跑襪1雙(隨機挑色)，一大盒的禮盒真的非常感心又健康啊。

4.酥炸軟殼蟹．干貝、松露脆薯

內含王品牛排及西堤牛排的餐點兌換券各一張，至王品牛排消費經典套餐，可獲得「酥炸軟殼蟹．干貝」乙份；至西堤牛排內用/外帶，消費滿千元可獲得「松露脆薯」乙份，使用期間至2021年底為止。非常歡迎跑者參加田中馬線上跑後，到王品及西堤與親朋好友們享受美好的慶功饗宴。

5. 立適得® Lyprinol® Advanced

你聽過紐西蘭特有種綠唇貝嗎？相傳毛利人身手矯健，長輩們更是動作流暢靈活不卡卡，綠唇貝便是他們的獨家秘方，小小小小1顆立適得®，不只濃縮了5顆手掌大的綠唇貝；更重要的是，採用超臨界液態二氧化碳萃取技術，過程低溫穩定成分活性，保存綠唇貝珍貴的營養！滴滴濃縮，花生米大小，輕鬆吞嚥！遠近馳名的小紅丸就是它！

6. 水根肉乾x田中馬能量包

此次水根肉乾與田中馬共同推出田中馬十週年聯名款，包裝非常吸睛！彰化在地60年的職人手作肉乾，使用來自彰化田尾永隆牧場的胡蘿蔔豬，吃當季無毒農產健康飼料長大，搭配獨家調味技術。澎湃完賽禮包內的是熱賣產品「鮮檸檬圓燒肉乾」，小巧好食用，100％鮮榨檸檬汁，不使用香精，每一口都吃得到天然淡淡果香、微酸微甜的滋味，為跑者迅速補充能量，堪稱夢幻之作！

7.維力炸醬麵

彰化田中的維力食品，最廣為大家喜愛的就是維力炸醬麵了！甚至還紅到紐約時代廣場，連外國人吃到都猛問在哪裡買得到呢！數十年來多次被票選為台灣國人最愛的泡麵，一麵兩吃的方式非常經典，這次完賽禮包內也奉上一包來自維力給予選手們的滿滿愛與祝福喔！

8.喜年來海鹽芝麻餅乾隨身包

喜年來的餅乾是我們從小吃到大的必選良品，這次的最新力作「海鹽芝麻餅乾」以天然海鹽提味，不含人工色素 、香料、椰子油烘焙，是全素者也可以安心享用的小點心！喜年來也特別推出隨身包裝，一包三片的份量不僅輕巧好攜帶，更是方便隨時補充的美味營養補給呢！

9. 飛力抗摩擦保護霜體驗包

《飛力Bullet & Bone》是一款專為運動設計與研發的運動保養品牌，透過運動保養品，輔助提升運動表現。澎湃完賽禮包內提供的這款「抗摩擦保護霜」含有葡萄籽油、茶樹精油和維生素E等成分，加強修護、舒緩皮膚不適，細緻乳霜更有助於預防運動時產生的摩擦和刺激，清新香氛讓觸感舒適、不厚重，親水性的質地，衣服上沾到也簡單就可以清洗，非常適合喜愛馬拉松、單車、鐵人三項等運動的朋友們使用呢！

最後，貼心提醒大家，田中馬十周年「線上跑」的時間：2021年11月1日(一)至2021年11月30日(二)止在活動期間至活動主會場上傳跑步數據者即可獲得限量「澎湃完賽禮包」兌換優惠碼；僅需付阿草打包物流費200元即可領取，1人限領1次，數量有限，海外無法寄送，先跑先拿！要搶要快喔！附上田中馬小編的開箱影片，大家快準備11月上傳跑步數據，一起跑起來吧！

田中馬主會場連結（11/1正式開放）：https://irunner.biji.co/track/1182