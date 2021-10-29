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賽事心得／Taipei Morning Summer馬 人生初半馬紀錄

運動筆記 / Krauser Young

人生第一次半程馬拉松，覺得還是記錄一下。

本來在年初的時候想說跑5000m已經跑一段時間了，是時候該試一下半馬看看，於是選在六月的時候跑第一次半馬，結果疫情在五月初的時候爆了，除了工作被暫擱，跑步也不太能跑了，所有的活動都延期，包括這一次的2021 Taipei Morning Summer半程馬拉松，等到要跑的時候都已經快要winter了…然後今天早上看到陰雨綿綿的天氣，看來人生第一次初半馬要在雨天中完成了，覺得不太妙，所以今天的目標就是不要抽筋跟順利地跑完。

開跑之後為了從比較慢的人群中跑開，一開始不小心跑得太快，中間慢慢才把速度拉回應該要有的配速一直衝刺，恩，真的是一直衝刺，過去在長距離練習的時候從來沒有這樣衝刺過，用以前5K的速度跑完5K，還破了10K的個人紀錄，多虧了用五倍券買的Nike +7跑速跑鞋，心率全程在175~180之間，事後看起來很可怕，但當下呼吸不會喘，因為下雨的關係身體也不會有過熱的感覺，雖然拿到補給的水喝兩三口之後還是往身上和臉上倒，感覺比較能專注。一直到超過13K的時候我就開始比較擔心了，因為早上跑步跑比較快的時候還沒有超過13K過，好在一直要到剩最後兩公里才開始出現問題，我的腿開始沒力氣了，感受特別深的是大腿後側跟屁股那塊，還是撐到終點了才軟腳，我才發現我完成了第一次的半馬，看到自己的紀錄我嚇了一跳。

1:36:37

原本預計可以進入1小時45分就很不錯了，多虧了這次+7跑速跑鞋幫助我很大，自己的補給只用了水，且腰包挺礙事的，下次應該會用腰帶跟軟管水壺，然後接下來要跑全馬，所以所有的訓練要重新擬定，大概是這樣吧。

我跑完之後一直在思考一件事情，如果我是更早期的時候發現這個興趣跟熱情，會不會讓我變得更不一樣呢？

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