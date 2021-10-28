跑步小品／與運動的千日之戰

以前看「聖鬪士星矢」時，當兩位黃金聖鬪士對戰，實力在伯仲之間，不分軒至、旗鼓相當就會形成「千日之戰」。一千個日子有多長呢？是二年九個月，若是連續運動1000日呢？這樣一個怎樣的路程。

連續運動1000日達成

當初為什麼會想要天天跑步、每日運動呢？在跑步的日子裏，遇到了一位又會跑步又會寫作的跑者「力奇」，在2019年二月辦了一個活動「約好三個月天天跑」，當時因傷休息了近一個月，準備要開始訓練，順便督促自己砥礪自己跑步。

與配速列車長「力奇」約跑，照片來源：力奇

傷後要跑困難重重，但當跨出第一步後，就會慢慢的好轉，剛開始每次以3k左右進行，狀況差或時間不允許，可能只跑個一、兩公里就結束。第一個月每天跑步達成，公里數卻沒破百。第二個月狀況比較好了，大多利用下班後的時間跑個步，月底還參加後龍媽祖路跑10k組，感覺還不錯，月跑量有破百。第三個月已慢慢習慣每天跑步了，利用空檔的時間來跑，月跑量持續破百。終於三個月100個跑步日子達成。

20190331後龍媽祖路跑10K無痛完賽，照片來源：攝影師finalhome

跑步vs.運動

當達成三個月連續跑步，100天跑步後，心中開始迷茫了，是要繼續跑下呢？還是另有打算？跑下去有些許的壓力，主要是時間有時沒那麼剛好，當有時間時天氣不一定OK。後來觀念一轉，為何不把每天跑步，改成每天運動，這樣壓力會少很多。

20190928100天跑步後，心中開始迷茫，照片來源：攝影師Hao

平常除了跑步外，還有騎自行車、打羽球，主要運動就以這三項為主。跑步跑累了或腳不舒服，改騎騎腳踏車，假日有時會跟團騎長距離，羽球每週三固定的球團球聚，後來又加入另一個球團，打羽球的次數變多。

與車友相約晨騎至寶石山，照片來源：車友彭武年

週三固定羽球球聚，照片來源：球友Allen

線上比賽vs.路跑比賽

為了督促自己能跑步，每個月參加馬拉松世界的線上挑戰賽或路跑比賽，挑戰賽為期三個星期，自選要完成的里程數，跑步有20K、50K、100K、200K，每次我都是挑戰50公里，大約12天左右能達成。

線上挑戰賽，三週完成50K

線上路跑比賽自選完成的里程數，有3K、5K、10K、半程馬拉松、全程馬拉松可選擇，每次我都參加10K，不用花太多時間也不會跑的太累，大約70分左右完賽。

線上路跑比賽，選擇10Ｋ組比賽

在這一千日之內參加過五場5000公尺的競速測驗賽，一場10K的路跑比賽，六場21K的半馬比賽，至於全馬比賽報了兩場，一場DNS，一場DNF。還參加各跑團的活動，有時會揪團、有時會社慶、有時是試跑。

20201212全馬DNF，跑了一半左腳不舒服放棄

20190512參加跑團社慶

20210314試跑活動，照片來源：攝影師高沅

傷害vs.疲累

平常訓練都是5k上下，有時跑跑10K，當跑15K或半馬的距離時，容易受傷，輕則乳酸痠痛，中則大腿拉傷，重則肌肉發炎，導致隔天不能跑步，這時交叉訓練就很重要，不能跑步還可騎騎自行車，當作復健。

跑步、騎車、羽球三項運動

時間vs.天氣

真的能每天運動嗎？答案是肯定的。時間就是擰毛巾一樣，用力擠總會擠出一點的。有時要自己去找時間，像出去繳個費故意跑一圈才去便利商店繳費，出去買個東西，騎自行車繞一繞才去買。下雨就比較麻煩，趁著雨小或雨停的空檔去運動，若下整天雨或者雨勢太大，就考慮體一運動場的停車場，雖然不好跑，但至少刮風下雨、炎陽高照還能有運動的地方。

總會找到時間來運動

五千公尺23分尾

每天運動對我有什麼影響？一點一滴的累積，聚沙成塔、積水成淵，2019年7月跑出了24分40秒，2019年11月測出了24分20秒，2021年1月更跑出了23分58秒，來到23分尾。成績有慢慢的進步，對於小小跑步愛好者的我感到相當的滿意。

測五千的成績愈來愈好

半馬破二

2019年底半馬破二只在半分之差的臺北馬拉松，差了半分鐘就能破二，之後的幾年半馬比賽或自主練習就沒這麼好，有時是狀況不好，有時是因膝蓋的關係，甚至覺得破二好像對我來說是天方夜譚、遙不可及的事。後來改變平時跑步的訓練方式，每次以5K為原則，配速配在六分速內，對於破二又燃起了一點希望，2021年3月新豐西瓜節路跑試跑，半馬跑出了1小時59分54秒，這讓我在正式路跑比賽中要破二信心大增。

20210314半馬試跑，原來我還可以破二，照片來源：攝影師高沅

只有累積沒有奇跡

在這一千個日子裏，跑了4030公里，騎了3746公里，打了163次的羽球。跑步跑了四千公里，最近有位跑者羅維銘只花了39天就完成了，只能說高手就是高手。最遠的一次距離是參加地質嘉年華路跑比賽27公里組，至於全馬還沒挑戰成功過，要等半馬破二再說吧。最近的距離400公尺，沒錯，才跑出去沒多久就下起大雨，只好停錶回家休息。

連續32個月跑量破百

騎車最遠騎了105公里，騎到關西經羅馬公路到角板山，回程經從石門水庫後回關西，連線不斷的山路，騎到非常厭世，花了六個小時才回到家。

花六個小時 騎105公里

平凡跑者

我只是一個平凡的跑者，愛運動的人士，馬場從一開始的跑跑停停，慢慢的，能夠用跑的完成比賽，漸漸的，成績緩緩的在進步，五千公尺跑到25分，再到24分，跑進到23分。

半馬從一開始的3小時30差點被關門，慢慢的，能夠在2小時初完成，一次又一次的想破二，確一次又一次的失敗。我不像聖鬪士有黃金聖衣的加持，沒也白銀聖鬪士的實力，更沒有青銅聖鬪士的主角光環，沒辦法領悟第六感，第七感，燃燒小宇宙來提升自身能力來守護雅典娜。

1000天跑4030公里，快樂的跑下去，照片來源：攝影師汪汪

我只是一步一步，一天一天的運動，有時受到天氣干擾，有時受到時間影響，有時受到身體狀況不佳，有時受到外務纏身，持之以恆、堅持不懈的做下去，完成了一千個日子的小成就，期許能夠繼續健康的運動下去。