羅維銘 3100英里的約定 - DAY 52 - Takasumi Senoo完賽
為他拉線的是羅維銘和Vasu！
賽事最後一天，竟是整個賽程裡面雨下得最大的一天。在清晨11度的淒風苦雨裡面起跑，體感溫度已經不知道降到多少，連擅長「雨戰」的Takasumi，已經穿著連帽的防水外套，都還是選擇撐上大傘，以避免身體濕透失溫。他今天，還需要跑78公里。
最後一哩路。
晚間6點50分，Takasumi成功衝線！完賽時間是51天又12小時50分52秒，日本第一人。
Takasumi學生時代就是田徑選手，然而大學時期選拔「箱根驛傳」代表隊失利，讓他一度完全離開了跑步，後來因緣際會接觸超級馬拉松，才又讓他重燃對跑步的熱情。這場地表最長距離的認証超馬賽，當然也是他長久渴望的終極目標，今天，夢想終於達成。
Takasumi在比賽初期就遭遇腸胃不適等狀況，其實後面的賽程，他的身體也一直處在相當疲勞的狀態，但他憑藉著非常豐富的多日賽經驗，還有那讓人不得不嘆服的堅韌意志力，每天都能達到最低標準96公里。除此之外，他的太太兼任最佳補給員－台灣超馬好手楊皇蘭，更是居功闕偉，她的52天全程陪伴，各方面大小事的體貼協助，還有總是積極正向的精神鼓勵，絕對是推助Takasumi完賽的重要力量！
羅維銘與Takasumi兩位首度參加的亞洲選手，都順利完賽，證明黃種人的能力也能在超馬的終極挑戰佔有一席之地，真得非常令人感到開心。
恭喜Takasumi和楊皇蘭這對神仙眷侶！楊皇蘭也曾經參加過Sri Chinmoy的自我超越六日賽，相信未來一定還有機會更上一層樓。
第52天的七位勇士們。
這是在比賽開始前一天的七位勇士們。
天下沒有不散的筵席，讓我們細細回首這過去52天發生的點點滴滴吧！
第五十二日的賽程，七位選手的單日成績如下：
--- Andrea Marcato 已完賽
--- 羅維銘 已完賽
-- Vasu Duzhiy 已完賽
--- Harita Davies 已完賽
1. Ananda-Lahari Zuscin 49.9英里 (80.3 km)
2. Takasumi Senoo 48.7英里 (78.6 km)
3. Stutisheel Lebedev 35.1英里 (56.5 km)
七位選手52天表現趨勢圖
比賽結束，七位選手的總成績如下：
1. Andrea Marcato 3100英里 (4989 km) 完賽 42:17:38:38
2. 羅維銘 3100英里 (4989 km) 完賽 48:11:52:01
3. Vasu Duzhiy 3100英里 (4989 km) 完賽 49:12:45:26
4. Harita Davies 3100英里 (4989 km) 完賽 50:13:23:14
5. Takasumi Senoo 3100英里 (4989 km) 完賽 51:12:50:52
--- Ananda-Lahari Zuscin 2854.8英里 (4594.4 km)
--- Stutisheel Lebedev 2767英里 (4453.1 km)
特別感謝主辦大會提供圖文資訊
Photo and Video by Perfection-Journey
大會官網 https://3100.srichinmoyraces.org/
大會部落格 https://perfectionjourney.org/
大會攝影 https://www.srichinmoyultraphoto.com/
自我超越3100英里賽事介紹 https://reurl.cc/EZK22R賽事創辦人Sri Chinmoy的故事https://reurl.cc/zWybba
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