鹿特丹馬拉松跑出 2:03:36 Bashir Abdi 打破歐洲紀錄！

圖/NN Rotterdam Marathon

在前日（24號）在荷蘭所舉辦的鹿特丹馬拉松，來自比利時的 Bashir Abdi 以 2 小時 03 分 36 秒的成績打破了歐洲紀錄！並且贏得了本場比賽的冠軍，這也是他在東京奧運馬拉松比賽後的首場比賽，延續馬拉松獲得銅牌的氣勢持續突破自我！

說起，Bashir Abdi 跑友們肯定不陌生，除了上面提到的在今年東京奧運馬拉松上獲得銅牌外，在 2020 東京馬拉松上他以 2 小時 04 分 49 秒獲得了第二名，打破自己所保持的比利時紀錄外，更是歐洲紀錄中第二好的成績！

圖/法新社

不過，Bashir Abdi 可不是從小就接觸田徑，跟大多數的歐洲人一樣，他也十分熱愛足球運動，不過直到 2006 年他動了一場膝蓋手術，術後的他變得有點臃腫，於是為了找回健康的身材，便開始接觸了跑步。2008 年，Abdi 參加了歐洲越野錦標賽，並且在那遇見了 Mo Farah ，兩人同樣來自索馬里，於是 Abdi 就像個迷弟一般等待著 Mo Farah 完成熱身、比賽結束後找上了他，向 Mo 索要了一張簽名與合照，開啟了兩人日後的緣分。

Abdi （粉色上衣）與 Mo （右黑色上衣）一 同訓練 圖/Mo Farah

回到鹿特丹馬拉松，32 歲的 Bashir Abdi 以近 28 秒的優勢贏得了本場比賽，但並不代表本場比賽是一路碾壓對手，在比賽來到 30K，來自肯亞的 Marius Kipserem 還領先著 Abdi 約有 17 秒的優勢，而 Kipserem 是鹿特丹馬拉松的兩屆冠軍，同時也是賽道紀錄保持者（2 小時 04 分 11 秒），就在眾人認為 Kipserem 將會奪得三連霸時⋯⋯Bashir Abdi 卻拒絕讓 Kipserem 輕易帶走勝利，先是追上了領先的 Kipserem ，並與 Kipserem 、Dawit Wolde 三人互相領跑，在最後的階段 Abdi 開始卯足全力甩開 Kipserem 與 Wolde ，最終就以 2 小時 03 分 36 秒奪下冠軍，打破了土耳其選手 Kaan Kigen Ozbilen 在 2019 年所寫下 2 小時 04 分 16 秒的歐洲紀錄。並且 Abdi 成為了第一個跑進 2 小時 04 分以內的歐洲選手。

圖/World Athletics

Abdi 在賽後接受採訪時談道末段的加速，他說：「周遭加油的觀眾真的太瘋狂了，他們呼喊著我的名子，讓我起雞皮疙瘩，這帶給了我很大的力量！激勵我不斷前進。」而這樣的好表現也讓他在世界歷史排名中來到了第 14 位！

責任編輯：Ian

新聞來源：RunningMagzine

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