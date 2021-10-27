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為抵禦北國大雪 旭川龍谷高中為選手們打造「溫室跑道」

運動筆記 / 李吳菊

圖/旭川龍谷高中陸上競技部

位於日本北海道的旭川龍谷高中，為了能夠制霸北海道高中駅伝，於是 旭川龍谷高中 在新校舍打造了一條室內跑道，跑道全長 330m ，賽道在完全封閉的乙烯基溫室中，這條賽道即將於 10/28 日舉辦竣工儀式。希望透過這條「溫室賽道」來幫助他們在冬季能夠維持訓練。

這條賽道外層是使用耐用的乙烯基塗層所製作的白色溫室，而賽道的寬度從 5.4m 到 7.2m 不等，寬度足以容納 4 線跑道，他們計畫未來在兩條跑道上鋪上人工草皮，將一條跑道鋪設為 100m 所設計的路段。跑道內部的空間也相當寬敞，並且還配備了供暖系統，讓這條跑道全年均可使用。

旭川龍谷高中的主教練表示：「據我所知，這是日本第一條具有如此規模的溫室跑道，我想利用它來克服我們在北海道多雪地區所面臨的阻礙。」由於旭川的冬季時常會低於負 20 攝氏度以上，但在過去的幾年裡，即便在那種嚴寒之中，學校的田徑隊仍持續的在戶外訓練，學校不得不讓田徑隊前往札幌的圓頂體育場內來進行訓練。剛好學校近期要搬遷，主教練變向學校管理部門要求在新校區打造一條室內跑道，來讓學生們能夠在寒冷的冬季持續正常的訓練。田徑隊員們也在這條溫室跑道進行試跑，並留下了深刻的印象。隊長表示：「這條跑道將會是一個訓練的好地方，不用在擔心外面的風雪，我們對此都非常感激，並希望通過贏下北海道高中駅伝來表達我們的感謝。」

圖/旭川龍谷高中陸上競技部

而這條賽道也並不止會提供校內田徑隊做使用，未來它還將開放給其他學校田徑隊，讓他們也能在雪季中正常訓練，以及當地的跑步俱樂部、居民。在這寒冷的北國土地上，溫室跑道將成為北國最溫暖的跑道，也是最重要的體育設施。

責任編輯：Ian

新聞來源：旭川龍谷高中陸上競技部、JapanRunning NEWS

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