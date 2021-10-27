羅維銘 3100英里的約定 - DAY 51 - Harita Davies完賽

四位已完賽的選手大合照。

第五十一天，今天輪到了Harita的大日子。她不僅是唯一完成的女性，更將會突破自己的最佳個人紀錄。

晚間7點23分，Harita成功衝線！時間是50天又13小時23分14秒。

這是Harita的第三次參賽、同時也是第三次完成3100英里。她三次參加比賽的成績是越來越好，2019年贏得女子冠軍的時間是51天9小時35分20秒，今年她一口氣將PB往前推進了20小時11分鐘！這個成績，也成為新的紐西蘭國家紀錄。

46歲的Harita Davies是Sri Chinmoy 「四海一家和平接力路跑」Onesness-Home Peace Run的形象大使，她在賽道上給人最深刻的印象，恐怕就是她優雅的氣質，你幾乎不曾看到她皺一個眉頭，還是對什麼事情碎碎念，她對發生的一切，都是充滿感恩。

在她的慶祝儀式上，她非常溫暖地開放現場每一個人提問，有問必答。

她提到了一件讓我們都有點意外的事情，就是她形容羅維銘是她的「玩伴」 'playmate'，在感覺到她有些低潮的時候就會逗她開心。賽場上有太多細節不是旁人所能觀察到的，聽選手分享這些小故事總是非常有趣！而我們過去認識的羅維銘也是個性比較內向緊繃的人，看來這場比賽對他的改變真得很多。

Vasu和Harita也是認識多年的老朋友了。

最後一位完賽選手，明天就要看Takasumi的壓軸大戲了！

第五十一日的賽程，七位選手的單日成績如下：

--- Andrea Marcato 已完賽

--- 羅維銘 已完賽

--- Vasu Duzhiy 已完賽

1. Takasumi Senoo 59.8英里 (96.2 km)

2. Ananda-Lahari Zuscin 51.5英里 (83 km)

3. Harita Davies 46.6英里 (75 km)

4. Stutisheel Lebedev 31.2英里 (50.3 km)

截至第五十一日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato 3100英里 (4989 km) 已完賽

2. 羅維銘 3100英里 (4989 km) 已完賽

3. Vasu Duzhiy 3100英里 (4989 km) 已完賽

4. Harita Davies 3100英里 (4989 km) 已完賽

5. Takasumi Senoo 3051.3英里 (4910.6 km)

6. Ananda-Lahari Zuscin 2804.9英里 (4514 km)

7. Stutisheel Lebedev 2731.9英里 (4396.6 km)

特別感謝主辦大會提供圖文資訊

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