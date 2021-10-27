快訊

這次一定是你！第三波888元農遊券 10:30抽22萬份

制衡中國！美軍提出兩項新作戰模式

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羅維銘 3100英里的約定 - DAY 51 - Harita Davies完賽

運動筆記 / 曾令明

四位已完賽的選手大合照。

第五十一天，今天輪到了Harita的大日子。她不僅是唯一完成的女性，更將會突破自己的最佳個人紀錄。

晚間7點23分，Harita成功衝線！時間是50天又13小時23分14秒。

這是Harita的第三次參賽、同時也是第三次完成3100英里。她三次參加比賽的成績是越來越好，2019年贏得女子冠軍的時間是51天9小時35分20秒，今年她一口氣將PB往前推進了20小時11分鐘！這個成績，也成為新的紐西蘭國家紀錄。

46歲的Harita Davies是Sri Chinmoy 「四海一家和平接力路跑」Onesness-Home Peace Run的形象大使，她在賽道上給人最深刻的印象，恐怕就是她優雅的氣質，你幾乎不曾看到她皺一個眉頭，還是對什麼事情碎碎念，她對發生的一切，都是充滿感恩。

在她的慶祝儀式上，她非常溫暖地開放現場每一個人提問，有問必答。

她提到了一件讓我們都有點意外的事情，就是她形容羅維銘是她的「玩伴」 'playmate'，在感覺到她有些低潮的時候就會逗她開心。賽場上有太多細節不是旁人所能觀察到的，聽選手分享這些小故事總是非常有趣！而我們過去認識的羅維銘也是個性比較內向緊繃的人，看來這場比賽對他的改變真得很多。

Vasu和Harita也是認識多年的老朋友了。

最後一位完賽選手，明天就要看Takasumi的壓軸大戲了！

第五十一日的賽程，七位選手的單日成績如下：

--- Andrea Marcato　已完賽

--- 羅維銘　已完賽

--- Vasu Duzhiy　已完賽

1. Takasumi Senoo　59.8英里　(96.2 km)

2. Ananda-Lahari Zuscin　51.5英里　(83 km)

3. Harita Davies　46.6英里　(75 km)

4. Stutisheel Lebedev　31.2英里　(50.3 km)

截至第五十一日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato　3100英里　(4989 km) 已完賽

2. 羅維銘　3100英里　(4989 km) 已完賽

3. Vasu Duzhiy　3100英里　(4989 km) 已完賽

4. Harita Davies　3100英里　(4989 km) 已完賽

5. Takasumi Senoo　3051.3英里　(4910.6 km)

6. Ananda-Lahari Zuscin　2804.9英里　(4514 km)

7. Stutisheel Lebedev　2731.9英里　(4396.6 km)

特別感謝主辦大會提供圖文資訊

Photo and Video by Perfection-Journey

大會官網 https://3100.srichinmoyraces.org/

大會部落格 https://perfectionjourney.org/

大會攝影 https://www.srichinmoyultraphoto.com/

自我超越3100英里賽事介紹 https://reurl.cc/EZK22R

賽事創辦人Sri Chinmoy的故事 https://reurl.cc/zWybba

相關新聞

羅維銘 3100英里的約定 - DAY 51 - Harita Davies完賽

四位已完賽的選手大合照。 第五十一天，今天輪到了Harita的大日子。她不僅是唯一完成的女性，更將會突破自己的最佳個人紀錄。 晚間7點23分，Harita成功衝線！時間是50天

鹿特丹馬拉松跑出 2:03:36 Bashir Abdi 打破歐洲紀錄！

圖/NN Rotterdam Marathon 在前日（24號）在荷蘭所舉辦的鹿特丹馬拉松，來自比利時的 Bashir Abdi 以 2 小時 03 分 36 秒的成績打破了歐洲紀錄！並且贏得了本場

跑步知識／退化性關節炎 8大迷思要破解！

2021 年 10 月 21 日 星期四 文/劉育志 醫師 「退化性關節炎能不能吃香蕉？」「退化性關節炎該不該運動？」「請問退化性關節炎與骨質疏鬆症有關嗎？」退化性關節炎是極為常見的關節

為抵禦北國大雪 旭川龍谷高中為選手們打造「溫室跑道」

圖/旭川龍谷高中陸上競技部 位於日本北海道的旭川龍谷高中，為了能夠制霸北海道高中駅伝，於是 旭川龍谷高中 在新校舍打造了一條室內跑道，跑道全長 330m ，賽道在完全封閉的乙烯基溫室中，這條賽道即將

跑步小品／10月30日 我想和你見面！

上周末長跑社例會後，大夥兒一起吃早餐，並聽我分享《一起出發，一起到達！》 上個周末早、午兩場分享會之前的心情有點焦慮。PPT早就做好了，但總抹不去一個疑問：「到底有誰要聽你的故事呢？」但心裡有個聲音

羅維銘 3100英里的約定 - DAY 50 - Vasu Duzhiy 完賽

暨昨天羅維銘完賽之後，Vasu Duzhiy即將在第五十天成為第三位完賽的選手。 晚間6點45分，Vasu成功衝線！ 這是Vasu的第九次參賽、同時也是第九次完成3100英里，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。