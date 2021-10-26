羅維銘 3100英里的約定 - DAY 49 - 溫馨無比的完賽日！

今天，是一個好長好長的故事……。紐約的清晨六點，羅維銘在起跑線上，懷著感恩的心，迎接他的第49次、也是最後一次的起跑。

勝利的終點即將在今天到來，起跑後的心情，是無比輕鬆的。

在這條熟悉的人行道上，享受著他的最後一里路。

羅維銘今天只要跑70公里就可以了。其實70公里明明就是距離很長的超馬啊，怎麼被這些神人跑到好像很短一樣……。

紐約的下午，現場開始布置慶祝儀式的東西了。

羅維銘換上國旗圖案的二趾襪和白色蚵技神速ｙ拖，做為迎接衝線的最後一套戰靴。

義大利人Andrea到現場準備祝賀羅維銘完賽，並在國旗橫幅上簽名。

百駿跑團也特別準備一張「平常心」的扇形書法要贈送給羅維銘做紀念。

當羅維銘還剩下最後31.00英里（49.89公里）的時候，另一個故事，在地球另一邊的台灣悄悄展開了。

跑友蔡國圳發起「陪跑百分之一的距離向羅維銘致敬」活動，台灣時間24日凌晨時分，在龍潭運動公園，與羅維銘同步完跑31.00英里，繞行田徑場114圈，114圈也正好是羅維銘在紐約最常一天完跑的圈數。

雖然半夜的北台灣下著雨，但陸續有喬偉、陳官俤、楊雪恆、古珈穎等跑友加入跑步，筆者也在凌晨一點半到現場起跑。儘管天氣又濕又冷，還要強忍睡意，但這樣小小瘋狂的舉動，比起羅維銘在美國跑了3100英里，都算不上什麼了。最後蔡國圳本人成功完跑31.00英里，而筆者也在4小時跑了22英里。與此同時，紐約的羅維銘也即將迎接他的衝線。

鏡頭回到紐約，記分板上翻出3098，羅維銘只剩下最後兩英里。

3099，最後一英里。

蓄勢待發！

最後一圈，羅維銘要換上3100英里賽的紀念服，接過Renny手中的大會賽旗和青天白日滿地紅的國旗，準備衝線了！

所有曾經的夢想，都將在下一刻化為真實。

終於，下午5點52分，羅維銘完成了他的3100英里旅程！

來自現場的第一手錄影！

多麼激動人心的時刻，長達七年的等待，第一位完成的台灣人、華人、亞洲人！這一刻，羅維銘終於實踐了他的3100英里的承諾。

終點線上來自Vasu的祝福擁抱，是一個凝結時間的感動瞬間。

羅維銘成為史上第50位3100英里的完賽者。

當激情過後，他的內心滿是感觸。只有他自己了解，在超馬的道路上，這一路走來，有多麼曲折艱辛。

眾人用歌聲獻上對羅維銘的祝賀。

這是一個無比溫馨的場景。

Renny為羅維銘翻譯完賽感言。

慶祝完賽的大蛋糕。

駐紐約李光章大使帶來蔡總統與賴副總統的賀電。

Andrea和Arpan師徒二人同為羅維銘祝賀。

慶祝合影的時刻！感謝兩百多位各界朋友到現場見證！

這位就是羅維銘最感謝的大會醫護Mario，為他按摩放鬆還有處理後期的足部裂傷。

羅維銘與台灣隔海視訊。

感謝蘇貞昌院長率領行政院團隊同仁與羅維銘進行視訊會議，恭賀之餘也允諾在未來更加照顧台灣民間優秀的體育選手。

總統、副總統賀電。

羅維銘最終的認證成績：48天又11小時52分1秒，亞洲第一新紀錄。

3100英里的承諾，終於完成！2021年10月23日，這是一個會被歷史記住的日子。恭喜羅維銘！

第四十九日的賽程，七位選手的單日成績如下：

--- Andrea Marcato 已完賽

1. Harita Davies 60.9英里 (98 km)

2. Takasumi Senoo 60.9英里 (98 km)

3. Vasu Duzhiy 60.3英里 (97.1 km)

4. Ananda-Lahari Zuscin 54.3英里 (87.4 km)

5. 羅維銘 45英里 (72.4 km)

6. Stutisheel Lebedev 31.8英里 (51.2 km)

截至第四十九日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato 3100英里 (4989 km) 已完賽

2. 羅維銘 3100英里 (4989 km) 已完賽

3. Vasu Duzhiy 3055.1英里 (4916.8 km)

4. Harita Davies 2992.6英里 (4816.1 km)

5. Takasumi Senoo 2931.6英里 (4718 km)

6. Ananda-Lahari Zuscin 2701.7英里 (4348 km)

7. Stutisheel Lebedev 2663.8英里 (4287 km)

特別感謝主辦大會提供圖文資訊

Photo and Video by Perfection-Journey

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