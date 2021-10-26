羅維銘 3100英里的約定 - DAY 50 - Vasu Duzhiy 完賽

暨昨天羅維銘完賽之後，Vasu Duzhiy即將在第五十天成為第三位完賽的選手。

晚間6點45分，Vasu成功衝線！

這是Vasu的第九次參賽、同時也是第九次完成3100英里，他在這裡跑過的距離，已經足以環繞地球赤道超過一圈。

54歲的Vasu在俄羅斯是一個林場的負責人，他從年輕就有跑步習慣，但是在進入Sri Chinmoy門下並投入超長距離跑步以來，跑步才真正改變他的人生。

2017、2018連續兩年，Vasu都是3100英里賽的總冠軍；但接著2019、2020連續兩年由於俗務纏身和全球疫情，Vasu都沒有參加比賽。這次是他時隔三年重回賽場，但比賽初期遭遇的困頓，讓他回想起第一次參賽時狀況百出的經驗，他原以為自己是個老手，但現實讓他發現，他忘記了自己還有很多面向需要成長。

Vasu上一次在這個地方 是總冠軍

有在追蹤整個系列的讀者應該都還記得，早在第二周，Vasu就遭遇了坐骨神經痛的問題，連續好幾天都只能用走的，當時連賽道總監都感到心疼，以往在賽道上叱咤風雲的Vasu，現在居然只能看著人家跑，心裡肯定很不是滋味。

但Vasu很快就意識到，他必須先戰勝的是自己的內心。筆者想起曾經分享過的Sri Chinmoy的那段話「冠軍，是那些能夠堅持自我標準的人。冠軍，是那些當肉體無法堅持自我標準，但內心依舊保持喜樂的人。」

賽道上的Vasu依舊常保微笑，儘管他的身體正在忍受疼痛，他說「比賽就和人生的常態一樣是起起伏伏，但不要放棄」。Vasu充滿感恩、強大而正向的精神層面，讓他順利度過最困難的時刻，而迎來了下一個「善緣」的契機，也就是羅維銘介紹他試穿ｙ拖。之後他與羅維銘成為賽道上最要好的朋友的故事，就不用筆者再重述了。

羅維銘今天早上給自己放了一個假，中午用餐過後才回到賽道，等待著迎接Vasu的完賽。兩人的跨國友誼真情流露，令人動容。

本屆前三名Andrea、羅維銘、Vasu的合照，彌足珍貴。

大會計圈看板上，也寫上了羅維銘的完賽紀錄。

恭喜Vasu在逆境中超越自我並順利完賽！明天，還有另一位不凡的女將Harita準備迎接完賽的喜悅，敬請期待！

第五十日的賽程，七位選手的單日成績如下：

--- Andrea Marcato 已完賽

--- 羅維銘 已完賽

1. Harita Davies 60.9英里 (98 km)

2. Takasumi Senoo 59.8英里 (96.2 km)

3. Ananda-Lahari Zuscin 51.5英里 (83 km)

4. Vasu Duzhiy 45英里 (72.4 km)

5. Stutisheel Lebedev 36.7英里 (59.1 km)

截至第五十日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato 3100英里 (4989 km) 已完賽

2. 羅維銘 3100英里 (4989 km) 已完賽

3. Vasu Duzhiy 3100英里 (4989 km) 已完賽

4. Harita Davies 3053.5英里 (4914.1 km)

5. Takasumi Senoo 2991.5英里 (4814.3 km)

6. Ananda-Lahari Zuscin 2753.3英里 (4431 km)

7. Stutisheel Lebedev 2700.6英里 (4346.2 km)

特別感謝主辦大會提供圖文資訊

Photo and Video by Perfection-Journey

大會官網 https://3100.srichinmoyraces.org/

大會部落格 https://perfectionjourney.org/

大會攝影 https://www.srichinmoyultraphoto.com/

自我超越3100英里賽事介紹 https://reurl.cc/EZK22R

賽事創辦人Sri Chinmoy的故事 https://reurl.cc/zWybba