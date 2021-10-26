跑步小品／10月30日 我想和你見面！

上周末長跑社例會後，大夥兒一起吃早餐，並聽我分享《一起出發，一起到達！》

上個周末早、午兩場分享會之前的心情有點焦慮。PPT早就做好了，但總抹不去一個疑問：「到底有誰要聽你的故事呢？」但心裡有個聲音安慰自己：每一本書，不都是在講別人的故事嗎？也是厚～😊結果，早上對長跑扶輪社社友、下午在耕建築對耕跑團跑友的分享會都很順利，讓我心中滿是感謝！尤其，有跑友從高雄北上參加分享會，還有跑友希望我在簽書時，能寫下給罹患癌症好友的鼓勵，更令人分外感動！🌹

下午在耕建築，與耕跑團夥伴分享新書，氣氛很溫馨～

成大戈友特地從高雄北上參加分享會，希望我也有機會南下分享！

接著，《一起出發，一起到達！》新書發表會，就要在10月30日星期六下午3點在在台北市汀州路金石堂書店登場了，重點是，當天出席嘉賓有奧運馬拉松國手張嘉哲，和〈動一動〉運動網站總編輯鄭匡寓，你怎麼能錯過呢？

👉聆聽本集podcast 10月30日 我想和你見面！ （大約9分鐘）

👉繼續閱讀請往下滑：記得我的上一本書《納密比亞的呼喚》兩年前出版時，第一場發表會也是在金石堂汀州店，這兒位在熱鬧的公館商圈，發表會場地是書店外的開放空間，四周都是書，逛書店和路過的民眾可以看見正在場地舉行的活動，氣氛活潑、又帶著濃濃書香；參加發表會後，可以順道在附近逛逛、品嘗小吃，度過悠閒的周末午後～

😊10月30日這場新書發表會的主題是：「一個人可以跑很快，但一群人可以跑更遠…」，我很期待和張嘉哲、鄭匡寓的對話，自己也很好奇我們會擦出什麼火花？跑友對於張嘉哲和鄭匡寓一定不陌生，曾經在福和橋河濱或貓空國手之道晨跑的，說不定都看過這位台灣跑得最快的男人飛快的身影，就算你沒親眼看過他跑步，應該也逛過他的粉絲頁和IG？他是我所認識最認真經營社群媒體、也是最積極跨界對話的運動員，非常言之有物，常常透露出帶有哲學思考的想法、也相當幽默。想像他這樣的專業馬拉松跑者，在競賽時應該都是一個人獨自、希望能超越自己的過程，但在練習時，也會有「一群人可以跑更遠」的感受嗎？畢竟能跟得上他很難啊！

至於鄭匡寓，老實說，過去我只有在網路上拜讀他大作的份兒，自從開始跑步以後，我很喜歡涉獵關於長跑各方面的文章，匡寓對賽事的分析報導和深度故事讓我進入了深邃的跑步知識世界，往往沉浸在他的文字中，樂此不疲。匡寓2020年的大作《我跑，故我在–16位職人跑者的馬場人生》，敘述16位擁有不同專業的跑者故事，真情動人，這本書的主編阿湯哥也是我這本《一起出發，一起到達》的主編，由於他倆的交情，才讓我有此榮幸獲得匡寓具名推薦，並邀請他成為我的新書發表會嘉賓。

我覺得，所謂「一個人可以跑很快，但一群人可以跑更遠…」並不只是跑步這件事而已，不論工作、生活、家庭/事業的經營等等，似乎都可以印證這兩句話。以我個人而言，我很善於獨處、獨力完成很多事，也可以一個人不說話忙自己的事情度過一整天；一個人懂得自處、獨立不仰賴別人固然不錯，但人畢竟是群體的動物，如果能有志同道合的朋友、可以信賴的夥伴，一起完成共同的目標，將是很美好的，除了從協同合作中產生的彼此同心，讓人得到滿足與成就感，和一個人獨力完成完全不同之外，與人互動更能從不同的個體中，有不同的看見和啟發，從而完整了自己的不完整。

參加戈壁挑戰賽，如果是我獨自一人一定無法完成，隊友的鼓勵、支持、打氣，彼此的歡笑和溫暖，讓我們一起在戈壁走了126公里，一起出發，一起到達！完賽後，我們又一起在人生的路上作為彼此可以掏心的好朋友，一起運動，一起成長，一起快樂！所以我在書裡有一篇寫的是「一起ing」，就是這種有如兄弟姊妹般的情感，讓我們能繼續一起走得更遠…。

上週末的分享會中，當我正忙著簽書，戈十一兄弟姊妹、戈十一寶寶與我的人形立牌合影😊

10月30日的這一場新書發表會，將是馬拉松國手、專業運動網站總編輯、和新書作者針對「一個人可以跑很快，但一群人可以跑更遠…」的對話喔，期待看到你/妳的身影！如果10月30日你沒空的話，再下一個星期六–11月6日下午3點還有一場新書分享會，地點是在森林跑站，這一場的主題是「那一年，我們一起去跑了一場戈壁挑戰賽…」，請到的嘉賓是去過八次戈壁的台大管理學院教授郭瑞祥，和耕跑團團長–江湖上人稱「海膽」的黃張維，這一場也將非常精彩！

領軍戈壁挑戰隊、八度赴戈壁的郭瑞祥教授，大漠花名是「小飛俠」，也是一號「造乾那杯」的人物，早已完成一百多個全馬，六大馬的甜甜圈六星獎牌也是囊中物；身為一位知名管理學教授，他最厲害的地方就是將戈壁挑戰賽寫成了一個管理學的行動個案，發展出獨門「戈壁經營管理學」，所以，來參加這場新書分享會，你不必是管理學院學生，就可以從這位愛跑、會跑的教授口中獲得珍貴的經營管理學問，不論在工作/事業、家庭、人際關係都受用喔！至於另一位嘉賓「海膽」，當年是戈壁挑戰隊競賽組A隊隊長，他如何帶領一個除了他和林義傑以外，其他都是沒有長跑經驗的素人跑者完成艱苦的競賽，並創下有史以來的好成績呢？跑者一定都很想知道箇中的訓練和競賽策略啊！

當然，如果你想兩場都參加，那真是再歡迎也不過了！別忘了填寫報名表單，讓我們統計人數，你一定會問，報名表單在哪兒填？答案就在書腰上，請翻到《一起出發，一起到達！》這本書的背面，書腰上有很詳細的兩場發表會的時間地點和報名QR code。講到這兒，我也想溫馨提醒恐怕很多人都沒注意到的重要訊息，這次知名運動品牌BROOKS大方提供市價4790元的明星跑鞋ADRENAINE GTS 22腎上腺素系列跑鞋一個名額，和市價4390元的GHOST 12四個名額，還有市價680元的BROOKS運動機能背心六件，這麼好的獎品，你一定要參加抽獎啊！抽獎訊息在書的最後一頁，讀者們買了我的書，別忘了填寫抽獎資料寄回，有機會獲得這麼棒的獎品喔！

10月30日，我想和你見面！11月6日，我想和你見面！寫書是件很辛苦、有如跑馬拉松一般需要堅持、超越自我的長途旅程，而當千辛萬苦地終於抵達終點線–看到自己的作品出版，最期待的就是讀者的回饋了！擁有讀者，是作者最大的幸福！我想見你，我們10月30日、11月6日見喔！

《一起出發，一起到達！》新書發表會🏃‍♀️🏃🏻🏃‍♀️🏃🏻‍♂️🏃‍♀️🏃🏻

👉時間：2021年10月30日（六）15:00～17:00

👉地點：金石堂書店汀州店 （台北市中正區汀州路三段184號B1）

👉主題：一個人可以跑很快，但一群人可以跑更遠

👉趙心屏（本書作者）x張嘉哲（倫敦奧運馬拉松國手/台北長跑扶輪社社長） x鄭匡寓（〈動一動〉運動網站總編輯）

🔖 報名網址：https://reurl.cc/MkXLGn

《一起出發，一起到達！》新書分享會🏃‍♀️🏃🏻🏃‍♀️🏃🏻‍♂️🏃‍♀️🏃🏻

👉時間：2021年11月6日（六）15:00～17:00

👉地點：森林跑站 （台北市大安區新生南路二段60號）

👉主題：那一年，我們一起去跑了一場戈壁挑戰賽……

👉趙心屏（本書作者）x郭瑞祥（台大管理學院教授）x黃張維（「耕跑團」團長/耕薪都市更新公司董事長）

🔖 報名網址：https://reurl.cc/Q6WGvZ