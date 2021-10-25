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路跑／萬金石馬拉松2022年挑戰金標籤認證 11/1起報名

中央社 / 新北25日電
「2021新北市萬金石馬拉松」將於11月21日舉辦，新北市體育處表示，即日起至10月7日止，開放受理申請全額退費，以及參賽者上傳接種疫苗證明。圖／新北市體育處提供 江婉儀
「2021新北市萬金石馬拉松」將於11月21日舉辦，新北市體育處表示，即日起至10月7日止，開放受理申請全額退費，以及參賽者上傳接種疫苗證明。圖／新北市體育處提供 江婉儀

萬金石馬拉松今年受到疫情影響延到11月舉辦，新北市府指出，明年萬金石將依既定時程於明年3月舉辦，明年將採國際田徑總會（IAAF）金標籤認證規格舉辦，11月1日起受理報名。

新北市政府今天舉辦2022年萬金石馬拉松記者會，新北市長侯友宜在模擬起跑拱門下鳴槍宣告，2022年將邁入20週年的萬金石馬拉松將強勢回歸。

侯友宜指出，萬金石馬拉松這兩年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而停辦、延辦，2021年的賽事延到11月21日辦理，2022年萬金石馬拉松將於今年11月1日起開始報名，預定明年3月20日開跑。

侯友宜表示，萬金石馬拉松將從銀標籤邁向金標籤，將以金標籤方式迎接所有愛好運動者，在北海岸萬金石最漂亮風光中跑一場不一樣的馬拉松。

侯友宜說，萬金石馬拉松明年是20週年，將以「不凡的你、不凡的自己」為概念，用不一樣的自己挑戰不一樣萬石金。

新北市政府體育處長洪玉玲接受中央社記者訪問表示，明年萬金石馬拉松將採國際田總金標籤規格辦理，不僅參加的國家數及藥檢有不同要求，就連選手數量及等級也有嚴格規範。

洪玉玲指出，屆時將全面進行交通管制，國內外電視或網路將全程直播，希望在兼顧防疫的挑戰下，能夠得到IAAF的金標籤認證。

她表示，明年跑衣的設計，將帶給跑友不凡的整體視覺感受，將從跑者的角度思維設計，以20個圓點象徵每年參與的跑者，移動速度感及漸層光影匯聚成賽事「女王頭」意象，以橘色及藍色區分馬拉松組及挑戰馬組，期許跑者以完賽為目標，奔向終點前進。

新北市政府體育處發布新聞稿指出，2022年萬金石馬拉松報名登記時間為11月1日中午12時起至11月29日中午12時截止，11月30日下午6時將於官網公布抽籤結果，並以電子郵件通知抽中名單。

萬金石馬拉松 田徑

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