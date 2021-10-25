跑團天地／晨跑尬一下嘉義跑四鄉鎮、揪四大吉

今天晨跑尬一下，要來去哪裡尬一下呢？今天我們要來跑遍 #民雄鄉、#大林鎮、#梅山鄉、#竹崎鄉，這四個鄉鎮並且從 #大吉國中起跑，總距離約24公里的#棒棒腿路線<。希望年底或未來有賽事的跑友都能夠跑出好成績哦!(ps.今早起跑時，也是#羅維銘3100英里的約定完賽日)

也許是首次跑這陌生路線，彷彿就像初次遇到暗戀對象般，從起跑開始，速度就沒有慢過，而心跳聲也因為上上下下各種難度不一的大小坡度，而隨之起舞，還好跑友設計的補給站位置，都能稍微喘口氣，休息一下。這次路線同樣有著相同的傳統特色，就是不曬且有難度。全程幾乎可以說是沒什麼被曬到太陽

補給方面，要特別感謝2位跑友的貼心私補。在跑到快恍神時，出現的補給實在是太美味了，有#甜在心、#噴汁橘子、#熱烤起司貝果、#台啤、#保力達，當然還有基本款的舒跑和小點心，讓大家眼睛都亮了起來，補到能量滿滿……(ps.所以後來有跑友就衝出4分速了)。完跑後再喝上一杯跑友特別準備的#透心涼極品菊花茶，消除今天幾乎衝了一整趟的疲憊感。

跑後感 :

小編覺得這路線的難度，比雙潭高。短坡多又陡，還好回程下坡居多相對比較不累，認真覺得有練到的感覺哦!!!不管如何，今晨的長距離團練成功。附上活動路線圖與高度表。

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