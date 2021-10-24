羅維銘 3100英里的約定 - DAY 48 - 3057.9英里

今天是羅維銘這場超級漫長的3100英里旅程的最後一個完整比賽日，他把握這個時光盡情地奔跑，也在這一天創造了3000英里的亞洲新紀錄：47天又2小時56分1秒。

中午能跟好朋友Ananda-Lahari來個coffee break是很大的享受！

慶祝羅維銘完賽的國旗布條已經就定位

非常感動 蕭美琴大使抽空到比賽現場支持羅維銘！明天，就是羅維銘完賽的日子，緊接在後的每一天，依序會有Vasu、Harita、Takasumi完賽，比賽的最後四天，請讓我們用最熱情的歡呼，祝賀賽道上的勇者們！

第四十八日的賽程，七位選手的單日成績如下：--- Andrea Marcato 已完賽

1. 羅維銘 68英里 (109.5 km)

2. Vasu Duzhiy 64.2英里 (103.3 km)

3. Takasumi Senoo 60.9英里 (98 km)

4. Harita Davies 60.3英里 (97.1 km)

5. Ananda-Lahari Zuscin 54.3英里 (87.4 km)

6. Stutisheel Lebedev 31.8英里 (51.2 km) 截至第四十八日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato 3100英里 (4989 km) 已完賽

2. 羅維銘 3057.9英里 (4921.2 km)

3. Vasu Duzhiy 2994.8英里 (4819.6 km)

4. Harita Davies 2931.6英里 (4718 km)

5. Takasumi Senoo 2870.7英里 (4620 km)

6. Ananda-Lahari Zuscin 2647.4英里 (4260.5 km)

7. Stutisheel Lebedev 2632英里 (4235.8 km)

特別感謝主辦大會提供圖文資訊Photo and Video by Perfection-Journey大會官網https://3100.srichinmoyraces.org/大會部落格https://perfectionjourney.org/大會攝影https://www.srichinmoyultraphoto.com/自我超越3100英里賽事介紹https://reurl.cc/EZK22R賽事創辦人Sri Chinmoy的故事https://reurl.cc/zWybba