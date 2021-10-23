羅維銘 3100英里的約定 - DAY 47 - 2989.8英里

完賽的時刻終於到來！

羅維銘已經確定要在第49天，也就是美國東岸時間10月23日的傍晚六點（台灣時間10月24日清晨六點）左右完成3100英里的衝線，屆時紐約的應援團會在臉書進行完賽儀式的直播，歡迎紐約當地跑友與僑胞到 比賽現場 為他加油，而在台灣的朋友們，請搜尋臉書 3100 Miles of Support，記得起個大早，鎖定社團內的直播連結，讓我們一起見證締造歷史的時刻！

這個預定完賽時間，是結合他的里程進度、美國時間與台灣時間綜合考量出來的。除了現場會舉行熱鬧的完賽儀式，羅維銘也非常希望台灣的親朋好友與支持者可以同步分享他完賽的喜悅，所以台灣周日早上六點這個時間對我們還算是很親民的，早上六點也是羅維銘每日賽事起跑的時間，記得早起體驗一下他的感受吧！

比賽會場在當天下午將開始布置，紐約當地的朋友，可以在五點左右就到現場加油。3100英里衝線以後，慶祝儀式約進行半小時，然後羅維銘還會依循傳統，再多跑13圈，達到5000公里，做為賽事最後的獻禮。

到現場的朋友，仍建議配戴口罩。觀賽期間請注意人行道是選手的賽道，小心不要阻擋到選手跑步，也不要逗留在選手的補給區和休息區。屆時在賽道上的不只有羅維銘，還有另外五位奮戰的勇士，當他們經過的時候，也請不吝為他們歡呼加油！

羅維銘掐指一算，到第49天傍晚六點完賽的剩餘里程還算輕鬆...可是Vasu拿著成績表督促他：兄弟不要再軟爛了！該起來跑步了！

羅維銘陸軍官校的學弟，竟然是這種場合在紐約相遇，格外開心！

最後的里程。堅持到底！

第四十七日的賽程，七位選手的單日成績如下：--- Andrea Marcato 已完賽1. Harita Davies 61.4英里 (98.9 km)2. Takasumi Senoo 61.4英里 (98.9 km)3. Ananda-Lahari Zuscin 60.9英里 (98 km)4. 羅維銘 59.8英里 (96.2 km)5. Vasu Duzhiy 59.8英里 (96.2 km)6. Stutisheel Lebedev 41.1英里 (66.2 km) 截至第四十七日，七位選手的總成績如下：1. Andrea Marcato 3100英里 (4989 km) 已完賽2. 羅維銘 2989.8英里 (4811.7 km)3. Vasu Duzhiy 2930.5英里 (4716.3 km)4. Harita Davies 2871.3英里 (4620.9 km)5. Takasumi Senoo 2809.8英里 (4522 km)6. Stutisheel Lebedev 2600.2英里 (4184.6 km)7. Ananda-Lahari Zuscin 2593英里 (4173.1 km)特別感謝主辦大會提供圖文資訊Photo and Video by Perfection-Journey大會官網https://3100.srichinmoyraces.org/大會部落格https://perfectionjourney.org/大會攝影https://www.srichinmoyultraphoto.com/自我超越3100英里賽事介紹https://reurl.cc/EZK22R賽事創辦人Sri Chinmoy的故事https://reurl.cc/zWybba