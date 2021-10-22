許嘉維破男子競走全運會紀錄 吳睿恩馬拉松封王

南市吳睿恩(左)、高雄市黃祥維(右)分別奪下男子組馬拉松冠亞軍，賽後彼此互相鼓勵。 攝影 / 陳韋辰

賽事特派員 / 陳韋辰、陳盈蓁

110年全國運動會今（21日）閉幕。上午田徑賽競走及馬拉松賽事備受關注。新竹市許嘉維競走摘金，並打破大會紀錄；馬拉松則由臺南市吳睿恩稱王、臺北市謝千鶴衛冕封后。

新竹市許嘉維在 20 公里競走男子組中破大會紀錄。 攝影 / 陳韋辰

全運競走 20 公里賽事在板橋河川高灘地舉行。許嘉維在男子組以 1 小時 29 分 42 秒完賽，拿下金牌，打破新竹縣張洧綝於 106 年全運締造的 1 小時 30 分 56 秒大會紀錄推進一分多鐘，銀牌也被新竹市抱走，由詹泳逵拿下，而張洧綝此次獲得銅牌（成績 1 小時 39 分 17 秒)。女子組前三名依序是雲林縣黃冠綾（1 小時 43 分 19 秒）、臺北市林函蓁、新竹市鄔惟喬。

20 公里競走女子組金牌雲林縣黃冠綾（中）、銀牌臺北市林函蓁（左）及銅牌新竹市鄔惟喬（右）。攝影 / 陳韋辰

許嘉維表示，破大會紀錄在意料之中，也是賽前目標事，但對於今日表現他並不十分滿意，認為自己沒將擅長的後段加速表現出來，雖然破大會紀錄，但未能達 2022 杭州亞運參賽標準，但他不會氣餒，會努力在接下來近 10 個月內達標，期許自己將來能成功挑戰亞運紀錄。另外，全運馬拉松男子組，前 28 公里皆由桃園市鄧新詮領跑，卻在第二個折返點後，遭臺南市吳睿恩及高雄市黃祥維反超，比賽後段吳睿恩及黃祥維一度沒有差距，最終吳睿恩拉開差距，以 2 小時 31 分 14 秒奪金，黃祥維首度參加全運馬拉松賽以銀牌作收。

日前才拿下全運 10000 公尺銀牌的臺北市名將謝千鶴，今日在馬拉松女子組及傅淑萍（臺北市）直到終點線前才分出勝負，謝千鶴跑出 2 小時 50 分 15 秒，僅以 6 秒優勢勝過傅淑萍，笑納金牌；傅淑萍摘銀；銅牌由李佳玫為嘉義縣奪下本屆全運在田徑的第一面獎牌。更多精彩賽事，請持續關注 110年全國運動會大會官網 與《110年 全國運動會在新北》粉絲專頁。

撰寫＆拍攝：陳韋辰、陳盈蓁

責任編輯：Joanna