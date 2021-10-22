全運會女子馬拉松 謝千鶴驚險達成三連霸！

「110 年新北全運會」今天（21號）展開跑迷們最期待的馬拉松賽程，男女馬拉松將同時出發，本屆男子組高達 55 位選手參賽，而女子組則僅有 21 位選手來參賽，在早上檢錄時大會告知有三名選手請假，沒有參賽。其中包括，昨日拿下女子五千第五名的 游雅君，及代表雲林縣的 蔡雅安、苗栗縣 江慈筠 等三人。總計仍是有超過 70 位以上的選手參賽，也創下全運會的一個紀錄。最終男子組就由 吳睿恩 率先衝先衝線，跑出 2 小時 31 分 14 秒，奪下本屆全運會馬拉松金牌，同為仁武學弟的 黃祥維 則一路緊跟學長腳步，初馬就在全運會上以 2 小時 32 分 59 秒奪下銀牌，而上屆銀牌得主 何盡平 仍保持相當高的競爭力，在年輕一代當中仍跑出 2 小時 34 分 47 秒的高水準表現，成功拿下銅牌。

圖/110 全運會

女子組則由 謝千鶴 率先衝線，跑出 2 小時 50 分 15 秒，拿下女子組金牌成功完成三連后，傅淑萍 則以 6 秒之差奪下銀牌，差距相當小，李佳玫 則以 2 小時 53 分 10 秒順利收下銅牌。

圖/Hannah

比賽在早上 06:30 鳴槍起跑，雖然氣象預報有說到可能會下雨，不過在早上起跑時，是處於陰天，氣溫大約 23-24 度左右，在折返點處能感覺到有風相對涼爽，不過濕度較高，可能會對選手們是一個考驗。

開賽，在 14k 折返點由 老鄧 鄧新詮 以 3:25/km 配速獨走，緊跟在後的是「清大餐神」賴怡廷，距離首位的 鄧新詮 約有 1 分鐘半的差距，後方主集團好手們則由 蔡政軒領跑，保持自己的節奏伺機而動，集團中包含了 張景敦、何盡平、蔣介文、吳睿恩、黃祥維、李銘勝、洪一仁、張哲豪 等多名好手。

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女子組首位通過折返點的是 謝千鶴，用時 54 分，配速約 3:51/km，緊接著 傅淑萍 也通過了折返點，差距約為 40 秒，來到 57 分，陳雅芬、張芷瑄、李佳玫 也順利通過 14k 折返點。

比賽用時來到 1 小時 13 分時，「黑色閃電」蔣介文 卻突然回到了折返點，選擇了棄賽，最終這位上屆的全運會馬拉松冠軍未能成功衛冕，向鏡頭揮手致意後，就離開了。

圖/運動筆記直播截圖

隨著距離推移，仍由 鄧新詮 位居首位 以 1 小時 38 分 22 秒通過 28K 折返點，配速下滑到了 3:38/km 的配速，賴怡廷 也保持在第二位差距依然約在 1 分半左右，不過後方的大集團卻已經瓦解，率先通過的是 吳睿恩 與 黃祥維 兩人，何盡平 則緊追其後。張景敦、張哲豪、蔡政軒 也在不久後通過折返點。

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謝千鶴 在 1 小時 49 分 27 秒時也順利通過 28k 折返點，配速則約 3:55/km，傅淑萍 仍在追趕 謝千鶴 兩人差距僅 約 40 秒左右。而 李佳玫 超越了 陳雅芬、張芷瑄 來到了女子組的第三名位置。

圖/Hannah

戰局來到 35k 處發生變化，吳睿恩 超越了 鄧新詮、賴怡廷 來到首位，而 黃祥維 也緊跟 吳睿恩 兩人分居一、二名，賴怡廷 則掉至第三名，何盡平 則來到了第四名的位置。原先領先的 鄧新詮 因為身體出現不適，只能用走的通過浮洲越堤道折返點。

最終結果，就由 吳睿恩 拿下本屆全運會馬拉松項目金牌，黃祥維 也順利拿下銀牌，賽後兩人開心擁抱彼此，第三名則是 何盡平 在後頭超過了 賴怡廷 ，獲得了本屆第三名，也是上一屆唯一奪牌選手中有再度站上頒獎台的選手！表現十分精彩。

通過終點，黃祥維 開心抱住了學長 吳睿恩 圖/110 全運會

男子組馬拉松前 8 名成績 姓名 代表單位 成績 名次 吳睿恩 臺南市 2:31:14 1 黃祥維 高雄市 2:32:59 2 何盡平 金門縣 2:34:47 3 賴怡廷 臺北市 2:35:08 4 張哲豪 新北市 2:37:58 5 張景敦 桃園市 2:39:21 6 羅世杰 臺中市 2:39:25 7 蔡政軒 臺北市 2:39:39 8

根據長跑競技網 洪國智 老師提到這是史上第一次男子前 8 名完賽跑者成績皆在 240 內，有著「運筆之友」「蔡帝」之稱的 蔡政軒 在通過第一個地墊後力竭倒地，還好，在周圍觀眾及線上跑友的歡呼與加持中，蔡政軒 在時間內爬起來跨過第二個地墊，製造了這一個歷史紀錄。

值得來關注的是，在男子馬拉松百傑方面，吳睿恩 成功推進自己的 PB 也將歷代排名推進至第 53 傑，而清大餐神 賴怡廷 則上升到了第 94 傑，另外首度進榜的則有拿下初馬就拿下銀牌的 黃祥維 也位列第 73 傑。

女子組一二名戰況相當激烈，謝千鶴 與 傅淑萍 兩人一路纏鬥，最終 謝千鶴 率先通過終點獲得本屆全運會女子馬拉松金牌，驚險的完成了全運會馬拉松項目三連霸，傅淑萍 僅差 6 秒，收下銀牌。而 李佳玫 也以 2 小時 53 分 10 秒通過終點獲得第三名。

圖/110 全運會

女子組馬拉松前 8 名成績 姓名 代表單位 成績 名次 謝千鶴 臺北市 2:50:15 1 傅淑萍 臺北市 2:50:21 2 李佳玫 嘉義縣 2:53:10 3 陳雅芬 桃園市 2:57:44 4 張芷瑄 臺北市 2:58:38 5 蔡昀軒 新北市 2:58:50 6 吳敏 新北市 3:05:04 7 陳逸寧 苗栗縣 3:05:06 8

在這次的全運會中，兩位跑者成功推進自己在馬拉松女子百傑排名，其中包括了拿下銅牌的 李佳玫 升至歷代第 12 傑，而運筆列車長 劉素雅 從原先的百傑守門員也來到了歷代 85 傑。

值得一提的是今年全運會的比賽地點，從華江橋下至浮洲越堤道，在比賽的交通管制上做的相當到位，位在現場的編輯們沒有看到有民眾在賽道上騎乘腳踏車、機車等亂入比賽的狀況。而大家關心的補給，歷經上屆「補給之亂」，在今年也得到了非常大的改善，其中主辦單位將選手的補給依照縣市做出區隔，並且在選手通過時，裁判長會叫號，而在補給站的工作人員便會將選手的補給遞給選手，減少選手們要在補給桌上尋找補給，或拿錯的現象。

圖/Hannah

男子選手賽後採訪

這次在男子馬拉松由臺南市的吳睿恩拿下他的首面全運會金牌，而仁武的師弟、來自高雄市的黃祥維更以初馬之姿摘銀！雖然他們在前面落後第一名 5 分鐘，但他們照著自己的配速穩穩前進，前面以 3:35/km 在配，並與蔣介文等人的集團保持一定距離，在 20、21 公里開始慢慢追，大概 28k 追回 1 分鐘，第三趟的時候慢慢加，後面大概到 35k 終於追到！在準備上，他們是以場內賽的課表進行強度，並在週末跑長距離，把量拉大，並不斷地循環。初馬的祥維表示這次的首要目標是完賽，其次是要跟著學長吳睿恩，如果能跟上，完賽成績自然也不會太差！接下來，睿恩會以台北馬半馬為目標，希望能拼達標世大運，不過睿恩也表示全運會結束之後也可能去當兵；而祥維說如果維持現在的狀態，也會參賽年底的台北馬半馬項目。

而這次拿下銅牌的是金門縣的老將何盡平，上一屆何盡平在全運會摘銀，但自從上屆以來到現在出賽較少，何盡平表示自己確實因為腳傷「消失」了一陣子，現在更接受國訓中心的優秀選手退役專案，在那裏擔任訓練，因此想在以工作為優先，訓練反倒是其次。雖然近來參賽較少，但經驗老道的何盡平認為在大家條件都一樣，就是看誰敢跑或是誰的戰術比較好，誰的勝算就比較大。而今天的配速沒有到很快，因此在第二圈時就以自己原本的配速前進，並逐步拿下銅牌。接下來在選手生涯規劃上，何盡平會先依照腳的狀況來決定是否參與一些比賽，他認為與傷和平共處是運動員必學的課題；不過，何盡平仍然覺得自己有機會的，因為現在的訓練恢復能力仍是有的，而且近期狀況比較好，有去調整一些狀況，因此現在才能回歸這個賽道。

女子選手賽後採訪

這次全運會馬拉松女子組的部分，同樣來自臺北市 的 #謝千鶴 與 #傅淑萍 全程皆相當接近，最後由謝千鶴以 2:50:15、6 秒之差勝過傅淑萍，成功蟬聯金牌！千鶴表示這次原本朝著配速前進，不料繞到第三圈時腳開始抽筋，後面配速慢下來，仍然用意志力去稱，當時也一度跑不下去，眼看傅老師也慢慢地追近，後面又剩下 3 公里，但她想說當時里約奧運最後 10 公里抽筋都撐完了，這個算什麼？於是秉持著馬拉松精神完賽，並收下一金！不過，對於連續兩屆全運會都收下三金的謝千鶴來說，這屆全運會想必是帶有遺憾的，千鶴在女子萬米以銀牌作收，並放棄昨日（20）五千來保馬拉松，她表示，當時在跑萬米加速時膝蓋突然到疼痛，雖然萬米順利完賽，但由於五千更需要速度，為了避免五千跑完影響到馬拉松，才決定這樣的取捨。「雖然五千、一萬的連霸都斷了，但這就是運動，有輸有贏，下一屆再努力，再把它拼回來。」知道兩位學弟包辦全馬男子組冠亞軍，大學姊千鶴表示為他們高興。接下來將參加台北馬全馬項目，也會以突破個人最佳或是紀錄來努力！

而這次以 2:50:21 摘銀的「傅老師」傅淑萍表示，因為疫情訓練不太穩定，今天有順利完賽就滿開心的。在這場馬拉松中，她與位居第一的千鶴距離很近，但傅老師表示自己無論跑半馬或全馬，都是按照自己的配速跑去跑，無論前方或後方有誰，只是這站子的肌力退步，速耐力也沒什麼練，因此後半段也發生了抽筋的狀況，配速下降，沒有達到預期的 4 分配速。對於未來的目標規劃，傅老師表示由於傷勢、年紀和環境，她不會給自己設定多大的目標，並且不把自己當成選手去規劃，而是以平常心面對，來保持身體健康。「訓練量強度可能沒有辦法像年輕人一樣那麼多，可是我覺得轉換一下心情，轉換一下訓練的狀況，對我這樣的年紀來講會是好的。」而在教導學生方面，現在因為疫情趨緩才剛要起步，雖然這次全運會選手們的表現沒那麼好，但傅老師要告訴學生們的是：堅持不放棄，還是有希望的！最後，台北馬會下一場嗎？傅老師仰頭，停頓一會兒才說道：「先養傷。」

責任編輯：Ian

圖片來源：Hannah、110全運會

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