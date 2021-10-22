羅維銘 3100英里的約定 - DAY 46 - 2930英里

賽事後半段羅維銘大都穿舊款ｙ拖應戰

有眼尖的跑友注意到，這次羅維銘到美國參賽穿的ｙ拖，怎麼有幾雙看起來跟之前見過的ｙ拖不太一樣？

沒錯！這款ｙ拖是母子鱷魚的最新一代「蚵技神速ｙ拖」，在比賽起跑的時候還沒有正式上市（但現在台灣已經買得到了），羅維銘可以說是第一位試跑的選手。在討論這款ｙ拖的外型革新之前，其實最重要的是它的材質：台塑抗菌殼粉 。

傳統ｙ拖的材質是聚乙烯醋酸乙烯酯(Ethylene Vinyl Acetate, EVA)，而新型ｙ拖，則在EVA裡面摻入了台塑抗菌殼粉，它是以「蚵殼」為原料，我們都知道台塑最大工業園區的所在地雲林縣麥寮鄉，當地沿海的主要傳統產業就是蚵養殖業，但當蚵肉成為我們餐桌上的美食，剩下的蚵殼卻成為數量龐大的垃圾。而研究發現，蚵殼成分經處理後具有強大的抑菌功效，台塑就把蚵殼再利用加入塑膠原料中，使用這種塑料製造的新型ｙ拖，就是一雙能夠抗菌、更有利足部健康的拖鞋。筆者也有一雙蚵技神速ｙ拖，由於殼粉和EVA會產生化學反應，並非只是單純的混合物，這種新的塑膠材料，當時一踩上去的感覺，是前所未有的Ｑ彈，很明顯跟前三代的ｙ拖都不一樣。除了原料以外，當然Ｑ彈也與設計有關。它的外型最明顯的特色就是「爆米香」顆粒狀的底部，這種中底類似的設計在puma與mizuno等跑鞋都已經有出現過，主要功能就是吸收能量回彈，這個設計放在ｙ拖上同樣有效。

此外，它的鞋面蜂巢狀紋路設計，我覺得也是歷代防滑性最佳的，不論是腳汗還是雨水，以前我會覺得需要穿五趾襪的情況，在這款ｙ拖我可以赤腳直接穿。足弓的部分，則沿襲第三代ｙ拖設計，是具有高足弓支撐。不過自己多次試跑的經驗，新型ｙ拖可能有一個弱點－不清楚當初在研發時廠商有沒有發現，那就是這個材料的彈性對溫度比較敏感。我第一次拿到鞋子的時候，是在25度的室內冷氣房，非常令人滿意的Ｑ彈；後來在室外跑步最高溫到29度，就覺得稍軟一點；而這兩天晚上室外溫度降到20度，它就變得跟第三代差不多硬了。EVA材料本來就會隨著溫度降低而變硬，但過往三代好像不會在這麼小的溫差範圍內就有明顯的軟硬變化。可以推想，當溫度降到10度上下的時候，新型ｙ拖有可能會硬到不太適合跑步了，或許這也是羅維銘在比賽後半段，已經很少看到他穿新型ｙ拖出來跑的原因。

無論如何，ｙ拖已經透過這次3100英里賽，開始成為國外眾多跑步愛好者關注的焦點；一雙往往被人忽略其價值的拖鞋，在台灣企業的努力下，讓世人看見拖鞋也可以這麼不平凡。ｙ拖的傳奇，與羅維銘的挑戰成功，必將共同譜成本屆賽事的佳話。

第四十六日的賽程，七位選手的單日成績如下：

--- Andrea Marcato 已完賽

1. 羅維銘 62.5英里 (100.6 km)

2. Vasu Duzhiy 62英里 (99.8 km)

3. Harita Davies 60.9英里 (98 km)

4. Takasumi Senoo 60.3英里 (97.1 km)

5. Ananda-Lahari Zuscin 59.2英里 (95.3 km)

6. Stutisheel Lebedev 37.3英里 (60 km)

截至第四十六日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato 3100英里 (4989 km) 已完賽

2. 羅維銘 2930英里 (4715.4 km)

3. Vasu Duzhiy 2870.7英里 (4620 km)

4. Harita Davies 2809.8英里 (4522 km)

5. Takasumi Senoo 2748.3英里 (4423.1 km)

6. Stutisheel Lebedev 2559英里 (4118.3 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin 2532.1英里 (4075.1 km)

特別感謝主辦大會提供圖文資訊

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